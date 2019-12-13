Общество
News.ruЭксперт: рынки вздохнут с облегчением от сделки между США и КНР
Ранее NEWS.ru сообщал, что сделку между США и Китаем прокомментировал руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.
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Культура
Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина
Фигурное катание
Медведева пожаловалась на негатив в социальных сетях
Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пожаловалась на негатив в социальных сетях, передает Sport24.
Авто
Обновленный Toyota Highlander появился у дилеров
Рестайлинговый Toyota Highlander построен на платформе Toyota New Global Architecture получил не только обновленный дизайн, но и также значительно прибавил в цене.
Происшествия
Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу
Школьница выполнила его просьбу и ушла на занятия, закрыв мужчину в квартире. После этого она позвонила матери и рассказала о "сюрпризе".
Космос
Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС
Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
Культура
Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.
Авто
Появилась детальная информация о «Русском Прадо»
Происшествия
Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани
В Минобороны добавили, что к месту крушения вертолета направлена комиссия Главного командования ВКС.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Армия и оружие
РФ заподозрили в планах взлома Марианской впадины для уничтожения США
Батискаф будет изучать дно Марианской впадины в военных целях Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан 1-го ранга Константин Сивко отмечает, что "впадина находится на границе стыковки двух тектонических плит, в зоне движения по разломам, где Тихоокеанская плита уходит под Филиппинскую плиту".
Шоу-бизнес
Певица Успенская раскритиковала Лозу за обвинения в финансировании ВСУ
Общество
МЧС предупредило о гололедице в Москве
МЧС предупредило о возникновении гололедицы на дорогах Москвы в предстоящие выходные дни.
Кино
Умер актер фильмов «Крестный отец» и «Леон»
Космос
«Хаббл» получил новые снимки первой межзвездной кометы Борисова
Космический телескоп «Хаббл» сделал новые снимки кометы Борисова - второго известного человечеству межзвездного объекта, пролетающего через Солнечную систему.
Киберспорт
Sony выпустила новый тизер Ghost of Tsushima
В рамках шоу State of Play, компания Sony представила новый тизер к разрабатываемой игре Ghost of Tsushima.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Шоу-бизнес
Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака
Несмотря на широкую огласку, Колин нашел в себе силы спасти брак.
Общество
Минфин США снял санкции с трех российских компаний
Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Здоровье
Врачам заплатят полмиллиона рублей за переезд в Норильск
Власти Норильска рассматривают возможность повысить единовременные выплаты приглашенным врачам до 500 тысяч рублей.
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Политика
Меркель прокомментировала продление санкций против России
Немецкий лидер Ангела Меркель, комментируя решение лидеров стран ЕС продлить антироссийские ограничения на полгода, отметила, что условий для снятия санкций против России пока недостаточно.
Происшествия
На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием
Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Наука
Ученые выяснили, какова продолжительность жизни людей
Ученые из Австралии рассказали, какова продолжительность жизни людей в естественных условиях – без медикаментов, обследований и прочих достижений современной медицины.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.