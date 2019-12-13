Ранее NEWS.ru сообщал, что сделку между США и Китаем прокомментировал руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

Эксперт: рынки вздохнут с облегчением от сделки между США и КНР

Авто Обновленный Toyota Highlander появился у дилеров Рестайлинговый Toyota Highlander построен на платформе Toyota New Global Architecture получил не только обновленный дизайн, но и также значительно прибавил в цене.

Культура Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.

Политика Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.

Армия и оружие РФ заподозрили в планах взлома Марианской впадины для уничтожения США Батискаф будет изучать дно Марианской впадины в военных целях Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан 1-го ранга Константин Сивко отмечает, что "впадина находится на границе стыковки двух тектонических плит, в зоне движения по разломам, где Тихоокеанская плита уходит под Филиппинскую плиту".

Киберспорт Sony выпустила новый тизер Ghost of Tsushima В рамках шоу State of Play, компания Sony представила новый тизер к разрабатываемой игре Ghost of Tsushima.

Происшествия СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы» Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Политика Меркель прокомментировала продление санкций против России Немецкий лидер Ангела Меркель, комментируя решение лидеров стран ЕС продлить антироссийские ограничения на полгода, отметила, что условий для снятия санкций против России пока недостаточно.

Авто Новый седан Kia Optima появился у дилеров Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.

Политика Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ» Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.