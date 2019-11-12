Возвращается, впрочем, сразу — и уже через час после возвращения на Лазурный берег мы сидели в кафе одного из отелей Монте-Карло. И начали с разговора об Александре Головине — очень важном наследстве, которое Васильев оставил людям, работающим в «Монако» теперь.

с чего всё началось

Напомним, Головин перебрался в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.

Эксперт считает, что «Монако» сможет продать Головина за 80 миллионов

Технологии Тинькофф-банк заправится на BP Участники программы лояльности от АЗС BP Club смогут накапливать баллы при оплате через приложение так же, как и при оплате через кассу, уточнили в Тинькофф-банке.

Политика Соловьёв отреагировал на возбуждение дела против него на Украине Российский журналист Владимир Соловьёв прокомментировал возбуждение украинской стороной уголовного дела против него.

Происшествия В Нижегородской области задержали угонщиков скорой Двое мужчин угнали автомобиль скорой помощи в Нижегородской области, их задержали после погони со стрельбой по колесам, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Здоровье Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач Шесть опасных для пожилых людей лекарств определил и назвал американский врач.

Общество Кремль оценил идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке В Кремле не рассматривают идею уменьшения возраста выхода на пенсию на Дальнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Авто АвтоВАЗ наконец объявил цены на Lada Vesta с вариатором У новой версии Lada Vesta с вариатором установлен двигатель от Renault-Nissan, а также имеется специальное оборудование.

Армия и оружие Российскую подлодку прогнали от берегов Израиля Российскую подлодку, предположительно "Варшавянку" проекта 636.3, засекли в 15 километрах от берегов Израиля с ракетного корабля.

Авто Полностью раскрыта внешность новой Kia Optima Компания Kia показала первые официальные изображения нового седана K5, который в России известен под названием Optima.

Общество «Победе» предписали изменить правила провоза ручной клади Ространснадзор вновь предписал авиакомпании "Победа" изменить правила провоза ручной клади.

Авто Opel сертифицировал две новые модели для России Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.

Политика Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.

Политика Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.

Общество В России предложили сократить период использования шипованной резины Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.

Наука В янтаре обнаружили самых древних насекомых-опылителей Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили в янтаре из Мьянмы жука с пыльцой древних цветковых растений на лапках.

Происшествия В Тюмени курсант военно-инженерного училища умер от менингита Курсант Тюменского высшего военно-инженерного училища умер в больнице от вирусного менингита, контактировавшие с ним военные помещены в лазарет для обследования, говорится в сообщении Центрального военного округа.

Хоккей Российская молодёжка сравняла счет в суперсерии с канадцами Минувшей ночью наша команда обыграла в серии буллитов сборную хоккейной лиги Онтарио на CIBC Canada Russia Series 2019 — 3:2. Одну из шайб забросил воспитанник системы ХК «Салават Юлаев» Родион Амиров.

Политика Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Общество Медведев в шутку посоветовал привиться от Эболы вместо гриппа Позже, в ходе совещания по развитию генетических технологий, глава правительства в шутку заявил, что те, кто не привился от гриппа, могут воспользоваться вакциной от лихорадки Эбола, передает «РИА Новости».

Происшествия СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.

Теннис Медведев назвал Циципаса своим врагом Медведев отметил, что ранее не считал Циципаса врагом, но теперь он изменил своё мнение. Теперь он готов сказать, что Стефанос - его враг.