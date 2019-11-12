Футбол
Свободная ПрессаЭксперт считает, что «Монако» сможет продать Головина за 80 миллионов
Напомним, Головин перебрался в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
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с чего всё началось
Возвращается, впрочем, сразу — и уже через час после возвращения на Лазурный берег мы сидели в кафе одного из отелей Монте-Карло. И начали с разговора об Александре Головине — очень важном наследстве, которое Васильев оставил людям, работающим в «Монако» теперь.Спорт-Экспрессвчера в 11:00
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Вадим Васильев: «Если Головин продолжит прогрессировать, его можно продать за 70-80 миллионов»
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