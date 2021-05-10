Ранее правящая фракция парламента "Мой шаг" во второй раз выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера для роспуска парламента и проведения внеочередных выборов.
Британия с 17 мая ослабит коронавирусные ограничения: людям разрешат ходить в гости, путешествовать по стране, откроются гостиницы, театры и музеи, пабы, рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей в помещениях, а не только на уличных террасах, сообщил британский премьер Борис Джонсон.