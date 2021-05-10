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Эксперт считает, что кризис после пандемии будет краткосрочным

Сравнимые с 2019 годом показатели на рынке труда следует ожидать и того позже - примерно к 2023 году.В источнике
Реальное время
Аргументы и Факты
Экономика сегодня

Подробнее о событии

Эксперт ЕЦБ Лейн назвал сроки восстановления мировой экономики после пандемии

Экономика сегодня13:00

Кризис после пандемии будет краткосрочным - эксперт

Аргументы и Факты11:34

Спад из-за коронавируса не сравнится с кризисом 2008 года — экономист

ИА Красная Весна11:17

Эксперт об экономике после пандемии коронавируса: «Спад будет краткосрочнее, а шрамы — менее глубокими»

Реальное время10:57

Эксперт считает, что кризис после пандемии будет краткосрочным

ТАСС10:34
Интересное

МЧС направит беспилотники на поиски пропавшего в лесу главы Минздрава Омской области

МЧС России задействует беспилотную авиацию в поисковой операции в Большеуковском районе Омской области, где три дня назад в лесу пропал министр здравоохранения региона Александр Мураховский.
ТАСС03:16

Парламент Армении во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера

Ранее правящая фракция парламента "Мой шаг" во второй раз выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера для роспуска парламента и проведения внеочередных выборов.
РИА Новости12:00

Минобороны Узбекистана отрицает возможность размещения в стране американских военных

Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещение иностранных военных баз и объектов в стране, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана.
Коммерсантъ05:37

В Британии ослабят ограничения из-за COVID-19

Британия с 17 мая ослабит коронавирусные ограничения: людям разрешат ходить в гости, путешествовать по стране, откроются гостиницы, театры и музеи, пабы, рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей в помещениях, а не только на уличных террасах, сообщил британский премьер Борис Джонсон.
РИА Новости13:02