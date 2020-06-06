Экономика
РИА НовостиЭксперт считает угрозы США и Китая по долгам блефом
Угрозы США отказаться платить Китаю по американским долгам и встречные угрозы Пекина выкинуть на рынок казначейские обязательства Соединенных Штатов являются блефом, считает научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.
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Общество
Непродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня
Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня.
Известия вчера в 12:40
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава впервые назвала имя нового возлюбленного
Екатерина Варнава впервые назвала имя нового возлюбленного Артистка стала гостьей шоу "Честный развод" Агаты Муцениеце.
Экспресс газета 02:10
Наука
Молекулы соли могут заменить транзисторы в новейших жестких дисках
В научном журнале Angewandte Chemie была опубликована свежая статья, в которой говорится о новом исследовании.
Ferra 03 июня в 12:37
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Политика
В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru вчера в 13:43
Происшествия
Lie Shot: спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме
Телеграм-канал Life Shot сообщает, что Следственный комитет установил некоторые детали штурма квартиры, при котором был убит подозреваемый в краже нескольких рулонов обоев.
Московский Комсомолец вчера в 15:34
Общество
Продажи алкоголя в России за три месяца сократились на 17%
Общий спад продаж алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%.
REGNUM 00:35
Здоровье
В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 15 июня
Сегодня в Перми оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение продлить режим самоизоляции еще на неделю - до 15 июня.
ВЕТТА вчера в 07:25
Общество
Арендованный Chevron танкер попал под санкции США по Венесуэле
Танкер Seahero, арендованный американской компанией Chevron, попал под санкции за поставку венесуэльской нефти, сообщает в пятницу ресурс MarineLink со ссылкой на представителя компании Рэя Фора.
ПРАЙМ вчера в 13:42
Общество
Под Норильском завезли емкости для сбора топлива
Моя Москва.онлайн 02:42
Общество
Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 100 тысяч
Ещё 3073 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 100 431, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
RT на русском 02:40
Происшествия
Автомобиль врезался в ограждение на пешеходной зоне в центре Москвы
В центре Москвы произошло ДТП с участием иномарки.
Газета.Ru вчера в 21:26
Армия и оружие
Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите
RT на русском вчера в 22:41
Игры
В Steam началась акция на Resident Evil со скидками до 80%
CyberSport.ru вчера в 04:34
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий».
BFM.ru 00:28
Общество
Путин отчитал Потанина за ЧП в Норильске
В ходе совещания предприниматель доложил об устранении последствий ЧП в Норильске.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия вчера в 18:03
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Происшествия
Беспорядки в городах США. Главное
РБК вчера в 02:35
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Космос
В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида
ИА Красная Весна вчера в 10:01
Кино
Ридли Скотт снимет еще одну часть «Чужого»
ГЛАС.RU 04 июня в 05:04
Политика
Турция возобновит международное авиасообщение с 10 июня
Московский Комсомолец 04 июня в 07:03
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец 04 июня в 12:30
Политика
Путин передал Ростуризм в подчинение правительству
Президент Владимир Путин передал правительству управление Ростуризмом, самому агентству при этом — функции надзора за деятельностью туроператоров.
Ведомости вчера в 16:14
Политика
Байден получил достаточно голосов для выдвижения в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден получил достаточно голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии, передает Associated Press (AP).
Коммерсантъ вчера в 23:02
Армия и оружие
Постпред России при ОБСЕ: Украина готовится к наступлению на Донбассе
Украина готовится к наступательным военным действиям в Донбассе, для чего активно наращивает военную мощь вдоль линии разграничения конфликтующих сторон.
Евразия Daily вчера в 00:11