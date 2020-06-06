Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт считает угрозы США и Китая по долгам блефом

Угрозы США отказаться платить Китаю по американским долгам и встречные угрозы Пекина выкинуть на рынок казначейские обязательства Соединенных Штатов являются блефом, считает научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.
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Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

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Ferra 03 июня в 12:37
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В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

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Газета.Ru вчера в 15:37
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Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru вчера в 13:43
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Lie Shot: спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме

Телеграм-канал Life Shot сообщает, что Следственный комитет установил некоторые детали штурма квартиры, при котором был убит подозреваемый в краже нескольких рулонов обоев.
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Общество

Продажи алкоголя в России за три месяца сократились на 17%

Общий спад продаж алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%.
REGNUM 00:35
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Происшествия

Пять человек погибли в результате крушения небольшого самолета в США

Известия 00:59
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Здоровье

В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 15 июня

Сегодня в Перми оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение продлить режим самоизоляции еще на неделю - до 15 июня.
ВЕТТА вчера в 07:25
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Общество

Арендованный Chevron танкер попал под санкции США по Венесуэле

Танкер Seahero, арендованный американской компанией Chevron, попал под санкции за поставку венесуэльской нефти, сообщает в пятницу ресурс MarineLink со ссылкой на представителя компании Рэя Фора.
ПРАЙМ вчера в 13:42
Общество

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Общество

Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 100 тысяч

Ещё 3073 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 100 431, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
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Происшествия

Автомобиль врезался в ограждение на пешеходной зоне в центре Москвы

В центре Москвы произошло ДТП с участием иномарки.
Газета.Ru вчера в 21:26
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Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите

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ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий».
BFM.ru 00:28
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Общество

Путин отчитал Потанина за ЧП в Норильске

В ходе совещания предприниматель доложил об устранении последствий ЧП в Норильске.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия вчера в 18:03
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Происшествия

Беспорядки в городах США. Главное

РБК вчера в 02:35
Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
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Космос

В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида

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Ридли Скотт снимет еще одну часть «Чужого»

ГЛАС.RU 04 июня в 05:04
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Политика

Турция возобновит международное авиасообщение с 10 июня

Московский Комсомолец 04 июня в 07:03
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Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
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Политика

Путин передал Ростуризм в подчинение правительству

Президент Владимир Путин передал правительству управление Ростуризмом, самому агентству при этом — функции надзора за деятельностью туроператоров.
Ведомости вчера в 16:14
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Политика

Байден получил достаточно голосов для выдвижения в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден получил достаточно голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии, передает Associated Press (AP).
Коммерсантъ вчера в 23:02
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Постпред России при ОБСЕ: Украина готовится к наступлению на Донбассе

Украина готовится к наступательным военным действиям в Донбассе, для чего активно наращивает военную мощь вдоль линии разграничения конфликтующих сторон.
Евразия Daily вчера в 00:11
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