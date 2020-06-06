Экономика
РИА НовостиЭксперт считает угрозы США и Китая по долгам блефом
Угрозы США отказаться платить Китаю по американским долгам и встречные угрозы Пекина выкинуть на рынок казначейские обязательства Соединенных Штатов являются блефом, считает научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.
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Происшествия
В дагестанском Кизляре прогремели выстрелы
В минувшую пятницу вечером в Дагестане неизвестные обстреляли двух местных жителей в городе Кизляре.
Вести.Ru 19:06
Общество
Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию
Число россиян, которые на фоне продолжающихся беспорядков хотят вернуться на родину из США, растет с каждым днем.
РБК 18:11
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Футбол
Бабаев рассказал, как появляются трансферные слухи о ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, как появляются слухи об интересах армейцев к каким-либо игрокам.
RT на русском 15:02
Хоккей
Назаров отреагировал на высказывание Панарина о России
Бывший российский хоккеист Андрей Назаров, который с 1993 по 2005 год выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), прокомментировал высказывание форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина о России.
RT на русском 15:51
Армия и оружие
В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400
Американские разработчики хвастаются достижениями своего оружия, чтобы доказать властям, что деньги на его разработку выделялись не зря, но «бравые» заявления являются лишь «рекламным блефом», заявил военный эксперт Виктор Баранец.
Взгляд.ру 14:10
Экономика
Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки
Среди прочих на июньском заседании совета директоров будет рассматриваться вариант снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, уточнила Набиуллина.
Российская газета 09:32
Наука
Никотин помог проникнуть метастазам в мозг мышей с раком легких
Никотин помог метастазам проникнуть в мозг мышей с раком легких. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 10:55
Футбол
Диего Коста приговорён к шести месяцам тюрьмы за неуплату налогов
По результатам заседания 31-летний испанский форвард был признан виновным и приговорён к шести месяцам тюрьмы.
Metaratings вчера в 08:12
Здоровье
В Саратовской области растет число пневмоний у коронавирусных больных
Глава региона напомнил, что ограничительные мероприятия продлены до 10 июня, Саратовская область сейчас находится на первом этапе смягчения санитарных мер.
Регион 64 11:41
Политика
МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
Игры
«Bloodborne» от PlayStation может выйти на ПК
Live24 14:29
Футбол
Ди Мария: «Рад, что не ушёл в „Барсу“, а остался в ПСЖ»
Клубы вели переговоры, но в итоге ПСЖ не захотел меня продавать.
Soccer.ru 19:06
Футбол
На матчи РПЛ не пустят болельщиков гостевых команд
На собрании, проведенном по видеосвязи, было решено пустить зрителей на трибуны при разрешении региональных властей, а фанаты гостевых клубов не смогут присутствовать на играх.
МИР 24 18:48
Общество
В Москве скончались еще 58 пациентов с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил накануне, что столичные власти продолжают наблюдать положительную динамику по коронавирусу, и на следующей неделе можно будет принять «радикальные решения» по смягчению ограничений.
Эхо Москвы 19:05
Гаджеты
Обзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HD
Megaobzor.com 09:06
Армия и оружие
Греция заявила о готовности к войне с Турцией
Напомним, несколько дней назад в крупной правительственной газете Турции были опубликовали заявки на получение лицензии для Турции на исследование и добычу углеводородов возле греческих островов.
DixiNews 05:51
Общество
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости 02:56
Политика
Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству
Президент России Владимир Путин утвердил указ о переходе Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству.
Газета.Ru 16:12
Технологии
Обновление Windows 10 несовместимо с Intel Optane
Если ошибка не исчезает, то обновление Windows 10 May 2020 Update придется удались с ПК.
The GEEK вчера в 09:18
Кино
Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме
Народные новости вчера в 09:44
Политика
Песков назвал условия вступления в силу поправок к Конституции
Поправки в Конституцию РФ вступят в силу лишь в случае одобрения их на всенародном голосовании.
ТК Звезда 06:45
Кино
Режиссер «Ходячих мертвецов» обещал, что от финала 10 сезона у зрителей «отвиснет челюсть»
Штатный режиссер «Ходячих мертвецов» Грег Никотеро пообщался с порталом Fandom и в ходе разговора рассказал о предстоящем финальном эпизоде 10 сезона.
Киноафиша России 09:39
Экономика
ФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и гречку
К началу июня цены на лимоны, гречку и сахар стабилизировались, дефицита этих продуктов нет.
РБК 17:18
Экономика
Агропромышленный холдинг «Мираторг» займется экспортом овощей
Агропромышленный холдинг (АПХ) «Мираторг» Виктора и Александра Линников, крупнейший производитель свинины в России, может начать экспорт овощей.
Ведомости вчера в 21:36
Армия и оружие
Власти Украины испугались наступления российской армии с Крыма
В Киеве утверждают, что обладают информацией о возможном наступлении российской армии с Крыма на территорию Украины якобы с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.
Российский Диалог 13:09
Религия
Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы
Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20