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РИА Новости
РИА Новости

Эксперт сказал, куда лучше вложить 100 тысяч рублей

"Практически всегда является хорошей идеей для покупки Сбербанк, но не стоит тратить всю сумму на одного эмитента, всегда лучше создавать портфель", - уточняет она.В источнике
Life.ru
РИА Новости
ПРАЙМ
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Россиянам назвали самый выгодный способ вложить 100 тысяч рублей

Life.ru18:01
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Выгодное вложение: эксперт дала советы по инвестициям со 100 тысячами

РЕН ТВ17:57
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Эксперт сказал, куда лучше вложить 100 тысяч рублей

РИА Новости17:19
ПРАЙМ

Эксперт назвал самый выгодный способ вложить 100 тысяч рублей

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В государственных приложениях РФ обнаружены иностранные трекеры

Как сообщают представители организации «Информационная культура», большинство мобильных приложений, которые предлагают российские госорганы и коммунальные службы, содержат иностранные трекеры, при помощи которых собирается информация о поведении пользователей.
Rusargument28 января в 18:39

В Москве два сотрудника Роспотребнадзора арестованы по делу о взятке

Савеловский суд Москвы арестовал до 29 марта заместителя главного государственного санитарного врача по Северному административному округу Москвы Викторию Зотову и главу группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Коммерсантъ16:18