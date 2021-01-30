Как сообщают представители организации «Информационная культура», большинство мобильных приложений, которые предлагают российские госорганы и коммунальные службы, содержат иностранные трекеры, при помощи которых собирается информация о поведении пользователей.
Савеловский суд Москвы арестовал до 29 марта заместителя главного государственного санитарного врача по Северному административному округу Москвы Викторию Зотову и главу группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.