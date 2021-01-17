Эксперт сказал, куда выгодно вкладывать средства в начале 2021 года
Больший заработок влечет и больше риски. Стоит рассмотреть акции — российские компании щедро платят акционерам. Уровень дивидендной доходности на нашем рынке — один из самых высоких в мире.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, куда лучше всего вложить деньги в начале 2021 года
Прежде всего, эксперт советует обратить внимание на ИИС. Все средства, которые вы разместите на этом счёте, помогут "обогнать" депозиты больше, чем в два раза, так как вы получите 13% доходности от государства в виде налоговых вычетов плюс доходность по выбранному активу.
ПРАЙМ17:01
Подробнее о событии
Эксперт рассказал, куда выгодно вкладывать средства вместо банковских вкладов
Национальная служба новостей18:15