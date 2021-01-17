Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Эксперт сказал, куда выгодно вкладывать средства в начале 2021 года

Больший заработок влечет и больше риски. Стоит рассмотреть акции — российские компании щедро платят акционерам. Уровень дивидендной доходности на нашем рынке — один из самых высоких в мире.В источнике
Gazeta.SPb
РЕН ТВ
Национальная служба новостей
РИА Новости
URA.Ru
Вечерняя Москва
Life.ru
ФедералПресс
ПРАЙМ
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, куда лучше всего вложить деньги в начале 2021 года

Прежде всего, эксперт советует обратить внимание на ИИС. Все средства, которые вы разместите на этом счёте, помогут "обогнать" депозиты больше, чем в два раза, так как вы получите 13% доходности от государства в виде налоговых вычетов плюс доходность по выбранному активу.
ПРАЙМ17:01
Подробнее о событии
Life.ru

Финансист объяснила, куда выгоднее вложить деньги в начале 2021 года

Life.ru18:49
URA.Ru

Финансист раскрыл, куда вложить деньги в начале 2021 года

URA.Ru17:37
РЕН ТВ

Эксперт дала советы по выгодным вкладам средств в начале 2021 года

РЕН ТВ18:06
News.ru

Финансист рассказала, куда выгодно вкладывать деньги в январе

News.ru17:51
Национальная служба новостей

Эксперт рассказал, куда выгодно вкладывать средства вместо банковских вкладов

Национальная служба новостей18:15
РИА Новости

Эксперт сказал, куда выгодно вкладывать средства в начале 2021 года

РИА Новости17:11
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, куда лучше всего вложить деньги в начале 2021 года

ПРАЙМ17:01

Алексея Навального задержали при въезде в Россию

Алексея Навального задержали при въезде в Россию Алексей Навальный задержан вечером 17 января на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина после лечения и реабилитации в связи с отравлением в августе прошлого года.
Алексея Навального задержали при въезде в Россию
Коммерсантъ16:07