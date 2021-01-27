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РИА Новости
РИА Новости

Эксперт сказала, что будет с рублем, если доллар рухнет

Возможность единомоментного краха доллара появится, если произойдет дефолт США, валютная или административная реформа или что-то не менее глобальное.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт объяснила, что будет с рублем в случае краха доллара

Всегда в чрезвычайных кризисных обстоятельствах резко растет спрос на защитные активы (драгметаллы) и реальные активы (недвижимость, бизнес). О крахе доллара говорят уже двадцать лет, в основном из-за риска чрезмерной долговой нагрузки на бюджет США.
ПРАЙМвчера в 18:02
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News.ru

Эксперт объяснила, что будет с рублём при обрушении доллара

News.ruвчера в 18:37
РЕН ТВ

Экономист объяснила, какие валюты выиграют от краха доллара

РЕН ТВвчера в 20:27
Телеканал 360°

Стало известно, что будет с рублем при обрушении доллара

Телеканал 360°вчера в 20:06
ФАН

Эксперт рассказала, как крах доллара скажется на рубле

ФАНвчера в 19:00
Lenta.ru

Спрогнозировано будущее рубля в случае краха доллара

Lenta.ruвчера в 23:12
РИА Новости

Эксперт сказала, что будет с рублем, если доллар рухнет

РИА Новостивчера в 18:20
ПРАЙМ

Эксперт объяснила, что будет с рублем в случае краха доллара

ПРАЙМвчера в 18:02

Налоговая служба России получила полный доступ к банковской тайне граждан

Налоговые органы могут получить доступ к информации о банковских счетах и другой банковской информации граждан, что, по словам экспертов поставит крест на банковской тайне.
Вечерний курьервчера в 04:48