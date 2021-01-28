Эксперт объяснила ситуацию с рублем в случае обвала доллара
Курс валют развивающихся стран, к которым относится в том числе рубль, упадет в случае дефолта доллара США, предположила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова Диана Степанова в беседе с корреспондентом «Прайм» 28 января.В источнике
С чего всё началось
Эксперт объяснила, что будет с рублем в случае краха доллара
Всегда в чрезвычайных кризисных обстоятельствах резко растет спрос на защитные активы (драгметаллы) и реальные активы (недвижимость, бизнес). О крахе доллара говорят уже двадцать лет, в основном из-за риска чрезмерной долговой нагрузки на бюджет США.
ПРАЙМ18:02
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