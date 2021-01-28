Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Эксперт объяснила ситуацию с рублем в случае обвала доллара

Курс валют развивающихся стран, к которым относится в том числе рубль, упадет в случае дефолта доллара США, предположила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова Диана Степанова в беседе с корреспондентом «Прайм» 28 января.В источнике
Народные новости
ФАН
Lenta.ru
ToDay News Ufa
Общественная служба новостей
The Moscow Post
VSE42.RU
ТВ Центр
ИА Красная Весна
Телеканал 360°
Российская газета
ПРАЙМ
ГТРК Мурман
РИА Новости
Live24
RuNews24.ru
Известия
Первый Севастопольский
Deita.ru
РЕН ТВ
News.ru
Рамблер
Политика Сегодня
ПолитРоссия
АБН
Соловей.Инфо
Экономика сегодня
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт объяснила, что будет с рублем в случае краха доллара

Всегда в чрезвычайных кризисных обстоятельствах резко растет спрос на защитные активы (драгметаллы) и реальные активы (недвижимость, бизнес). О крахе доллара говорят уже двадцать лет, в основном из-за риска чрезмерной долговой нагрузки на бюджет США.
ПРАЙМ18:02
Подробнее о событии
News.ru

Эксперт объяснила, что будет с рублём при обрушении доллара

News.ru18:37
РЕН ТВ

Экономист объяснила, какие валюты выиграют от краха доллара

РЕН ТВ20:27
Телеканал 360°

Стало известно, что будет с рублем при обрушении доллара

Телеканал 360°20:06
ФАН

Эксперт рассказала, как крах доллара скажется на рубле

ФАН19:00
Lenta.ru

Спрогнозировано будущее рубля в случае краха доллара

Lenta.ru23:12
РИА Новости

Эксперт сказала, что будет с рублем, если доллар рухнет

РИА Новости18:20
ПРАЙМ

Эксперт объяснила, что будет с рублем в случае краха доллара

ПРАЙМ18:02

Объявлены дата и место боксерского поединка Кокляев — Дацик

Поединок по правилам бокса между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом смешанного стиля (MMA) Вячеславом Дациком пройдет 20 февраля в Москве в концертном зале "Вегас Сити Холл", сообщается на официальном сайте Федерации бокса России.
Газета.Ru02:38

«Коммерсантъ» узнал об изъятии у депутата Сопчука активов на 38 млрд рублей

По мнению Генпрокуратуры, передача акций была фиктивной, так как Сопчук, став депутатом, продолжал принимать решения в компании, незаконно вкладывать в нее деньги и получать доход.
Ведомостивчера в 00:30

Роскомнадзор оштрафует соцсети за призывы детей к митингам

Решение было принято после того, как невзирая на требования, направленные Генеральной прокуратурой, а также уведомления самого Роскомнадзора, видео, содержащие агитацию к участию в митингах 23 января, сохранились.
Rusbankrot.ru00:08