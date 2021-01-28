Курс валют развивающихся стран, к которым относится в том числе рубль, упадет в случае дефолта доллара США, предположила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова Диана Степанова в беседе с корреспондентом «Прайм» 28 января.

С чего всё началось Эксперт объяснила, что будет с рублем в случае краха доллара Всегда в чрезвычайных кризисных обстоятельствах резко растет спрос на защитные активы (драгметаллы) и реальные активы (недвижимость, бизнес). О крахе доллара говорят уже двадцать лет, в основном из-за риска чрезмерной долговой нагрузки на бюджет США. ПРАЙМ 18:02