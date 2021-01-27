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РИА Новости

Эксперт сказала, что будет с рублем, если доллар рухнет

Возможность единомоментного краха доллара появится, если произойдет дефолт США, валютная или административная реформа или что-то не менее глобальное.В источнике
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С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт объяснила, что будет с рублем в случае краха доллара

Всегда в чрезвычайных кризисных обстоятельствах резко растет спрос на защитные активы (драгметаллы) и реальные активы (недвижимость, бизнес). О крахе доллара говорят уже двадцать лет, в основном из-за риска чрезмерной долговой нагрузки на бюджет США.
ПРАЙМ18:02
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ФАН

Эксперт рассказала, как крах доллара скажется на рубле

ФАН19:00
РЕН ТВ

Экономист объяснила, какие валюты выиграют от краха доллара

РЕН ТВ20:27
Телеканал 360°

Стало известно, что будет с рублем при обрушении доллара

Телеканал 360°20:06
Lenta.ru

Спрогнозировано будущее рубля в случае краха доллара

Lenta.ru23:12
News.ru

Эксперт объяснила, что будет с рублём при обрушении доллара

News.ru18:37
РИА Новости

Эксперт сказала, что будет с рублем, если доллар рухнет

РИА Новости18:20
ПРАЙМ

Эксперт объяснила, что будет с рублем в случае краха доллара

ПРАЙМ18:02

В ФРГ оценили размер активов россиян, замороженных в ЕС из-за санкций

Европейский бизнес с 2014 года потерял миллиарды евро из-за санкций ЕС против России, в то время как размеры замороженных активов и денежных средств россиян и российских компаний, попавших в черный список, стартуют от нескольких сотен евро, такие данные представило бундестагу министерство экономики и энергетики Германии.
РИА Новости19:07

Какие претензии члены ПАСЕ предъявили российской делегации и Москве

Какие претензии члены ПАСЕ предъявили российской делегации и Москве Нельзя запрещать демонстрации, отравлять оппозиционеров, избивать демонстрантов и бросать их за решетку — такую мысль подавляющее большинство выступавших в среду на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пытались донести до членов российской делегации.
Коммерсантъвчера в 14:59

Прокуратура уличила вуз в Республике Алтай в фальсификации результатов экзаменов

Прокуратура Республики Алтай обнаружила множественные факты фальсификаций документов вступительных экзаменов, с помощью которых сотрудники единственного в регионе вуза зачисляли студентов с низкими баллами на бюджетный набор, сообщили ТАСС в пресс-центре региональной прокуратуры в среду.
ТАССвчера в 08:05

Олега Навального и Любовь Соболь задержали на 48 часов

Брата оппозиционера Алексея Навального Олега и юриста ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Любовь Соболь задержали на 48 часов, сообщил директор ФБК Иван Жданов и адвокат госпожи Соболь Владимир Воронин.
Коммерсантъвчера в 15:53