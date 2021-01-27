Эксперт сказала, что будет с рублем, если доллар рухнет
Возможность единомоментного краха доллара появится, если произойдет дефолт США, валютная или административная реформа или что-то не менее глобальное.В источнике
С чего всё началось
Эксперт объяснила, что будет с рублем в случае краха доллара
Всегда в чрезвычайных кризисных обстоятельствах резко растет спрос на защитные активы (драгметаллы) и реальные активы (недвижимость, бизнес). О крахе доллара говорят уже двадцать лет, в основном из-за риска чрезмерной долговой нагрузки на бюджет США.
ПРАЙМ18:02
Подробнее о событии