В ФРГ оценили размер активов россиян, замороженных в ЕС из-за санкций

Европейский бизнес с 2014 года потерял миллиарды евро из-за санкций ЕС против России, в то время как размеры замороженных активов и денежных средств россиян и российских компаний, попавших в черный список, стартуют от нескольких сотен евро, такие данные представило бундестагу министерство экономики и энергетики Германии.