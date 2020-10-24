Медведев: политические механизмы ООН позволили избежать третьей мировой войны

"Несмотря на все проблемы и кризисы, с которыми сталкивалась ООН и ее государства-члены в эти годы, тяжело спорить с тем, что во многом благодаря международно-правовым и политическим механизмам, заложенным в Уставе организации, удалось не скатиться в пучину третьей мировой войны, разрешить многие острые вопросы послевоенного устройства на планете", - подчеркнул замглавы Совбеза.