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Эксперт сообщил о действиях при подозрении на заражение коронавирусом

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Известия
Москва, 24 октября 2020, 03:54 — REGNUM При первых подозрениях на заражение коронавирусом пациенту лучше всего ограничить контакты с окружающими людьми, сообщил 23 октября медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али агентству «Прайм».В источнике
С чего всё началось
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Эксперт рассказал, что делать, если вы подозреваете у себя COVID-19

Если у вас появились симптомы ОРВИ или вы контактировали с больным коронавирусом, или с кем-то, кто контактировал, вы можете заподозрить заболевание и у себя.
ПРАЙМ20:07
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Эксперт призвал не звонить в скорую при «малейшем подозрении» на COVID

РЕН ТВ00:25
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Россиянам описали план действий при симптомах ОРВИ

Lenta.ru23:31
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Медик рассказал, что делать при подозрении у себя коронавируса

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Эксперт рассказал, как поступать при подозрении у себя коронавируса

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Эксперт сообщил о действиях при подозрении на заражение коронавирусом

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Газета.Ru

Эксперт объяснил, что нужно делать при подозрении у себя COVID-19

Газета.Ru20:38
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Эксперт рассказал, что делать, если вы подозреваете у себя COVID-19

ПРАЙМ20:07

МВД возбудило дело на стримера Бурима за избиение девушки

Против стримера Андрея Бурима, известного под ником Mellstroy, возбуждено уголовное дело по факту избиения девушки во время видеотрансляции, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъвчера в 07:45

Медведев: политические механизмы ООН позволили избежать третьей мировой войны

"Несмотря на все проблемы и кризисы, с которыми сталкивалась ООН и ее государства-члены в эти годы, тяжело спорить с тем, что во многом благодаря международно-правовым и политическим механизмам, заложенным в Уставе организации, удалось не скатиться в пучину третьей мировой войны, разрешить многие острые вопросы послевоенного устройства на планете", - подчеркнул замглавы Совбеза.
ТАСС01:11

В Баку заявили о взятии под контроль стратегических высот в Карабахе

В Министерстве обороны Азербайджана отчитались о взятии под контроль вооруженными силами Азербайджана ряда стратегических высот в Нагорном Карабахе, сообщают РИА Новости 24 октября В ведомстве сообщили, что в ночь с 23 на 24 октября продолжались боевые действия на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском и Губадлинском направлениях фронта.
Украина.ру02:05

Радикалы напали на активистов «Партии Шария» в Одессе, но получили отпор

Бегством закончилась попытка нападения представителей радикально-националистического «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на активистов «Партия Шария» в Одессе.
ИА Красная Весна17:20

Ферстаппена и Стролла не накажут из-за аварии на второй тренировке ГП Португалии

Вторая свободная практика Гран-при Португалии ознаменована аварией пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла, из-за чего сессия прерывалась красными флагами.
Чемпионатвчера в 13:12

Распыливший на сотрудника ФСБ перцовый баллончик красноярец приговорен к 5 годам колонии

Жителя Красноярска Артема Загребельного приговорили к пяти годам заключения по делу о применении насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти.
Русская Планетавчера в 07:06