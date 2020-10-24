Эксперт сообщил о действиях при подозрении на заражение коронавирусом
Москва, 24 октября 2020, 03:54 — REGNUM При первых подозрениях на заражение коронавирусом пациенту лучше всего ограничить контакты с окружающими людьми, сообщил 23 октября медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али агентству «Прайм».В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, что делать, если вы подозреваете у себя COVID-19
Если у вас появились симптомы ОРВИ или вы контактировали с больным коронавирусом, или с кем-то, кто контактировал, вы можете заподозрить заболевание и у себя.
ПРАЙМ20:07
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