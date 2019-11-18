с чего всё началось

Богдан заявила, что долговую зависимость страны усилили двукратный рост госзаймов и суммы погашения государственного долга в январе–сентябре 2019 года. Неустойчивым, по мнению эксперта, стал и рынок облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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Технологии Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.