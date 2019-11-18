Экономика

РБКРБКЭксперт сообщил о долговом истощении украинского бюджета

Богдан заявила, что долговую зависимость страны усилили двукратный рост госзаймов и суммы погашения государственного долга в январе–сентябре 2019 года. Неустойчивым, по мнению эксперта, стал и рынок облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
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с чего всё началось
Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан написала статью для издания "Зеркало недели
", в которой перечислила признаки скатывания Украины в долговую яму.
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Эксперты рассказали об опасности долгов для бюджета Украины

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Московский Комсомолецвчера в 23:19

Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт

РИА Новостивчера в 22:49
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Главу УВД на московском метро отправили в отставку

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Рудковская прокомментировала слухи об изменах Плющенко

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Число просрочек по кредитам возросло в России

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