Экономика
РБКЭксперт сообщил о долговом истощении украинского бюджета
Богдан заявила, что долговую зависимость страны усилили двукратный рост госзаймов и суммы погашения государственного долга в январе–сентябре 2019 года. Неустойчивым, по мнению эксперта, стал и рынок облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
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с чего всё началось
Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан написала статью для издания "Зеркало недели", в которой перечислила признаки скатывания Украины в долговую яму.Московский Комсомолецвчера в 23:19
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Число просрочек по кредитам возросло в России
Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их число возросло на 4%.