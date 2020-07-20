Коронавирус
RT на русскомЭксперт сообщил о снижении числа заявок на кредитные каникулы в России
В России во второй половине июня зафиксировано двукратное сокращение числа обращений граждан за кредитными каникулами из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.
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Банки фиксируют двукратное снижение обращений граждан за кредитными каникулами в июне по причинам, связанным с пандемией коронавируса. Об этом сообщил ТАСС гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.ТАССвчера в 20:15
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Банки отчитались о снижении заявок на кредитные каникулы из-за COVID-19
ИА Красная Веснавчера в 22:20
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Гданьск, Польша, 20 июля 2020, 10:25 — REGNUM В польском городе Гданьск был задержан бывший председатель «Укравтодора» Славомир Новак, заявил 20 июля пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин в социальной сети Twitter.
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«С-400 нарушит баланс сил»: в Китае встревожены поставкой зенитных систем Индии
Россия пообещала Индии в кратчайшие сроки поставить зенитные ракетные системы С-400, которые индийцы могут использовать в зоне индийско-китайского конфликта и это тревожит Китай.
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Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
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