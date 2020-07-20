В России во второй половине июня зафиксировано двукратное сокращение числа обращений граждан за кредитными каникулами из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Эксперт сообщил о снижении числа заявок на кредитные каникулы в России

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