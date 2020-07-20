Коронавирус
RT на русскомЭксперт сообщил о снижении числа заявок на кредитные каникулы в России
В России во второй половине июня зафиксировано двукратное сокращение числа обращений граждан за кредитными каникулами из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.
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Футбол
Месси в рекордный раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси седьмой раз в карьере стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.
RT на русском 18:12
Спорт
Легкоатлет Сергей Шубенков получил ответ на письмо к Путину
Правительство сообщило в ответном письме, что не собирается помогать спортсменам и предлагает им решать возникшую проблему самостоятельно Накануне барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков получил ответ на свое письмо к российскому правительству.
Толк вчера в 23:21
Происшествия
После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело
РИА Новости 05:23
Армия и оружие
На Северном Кавказе в рамках проверки были развернуты атомные минометы
Как информирует пресс-служба Южного военного округа, артиллерию большой мощности развернула 58-й общевойсковая армия.
RuNews24.ru 14:58
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК вчера в 05:26
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Политика
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьезно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию долгосрочного бюджета.
РИА Новости вчера в 18:05
Общество
В России завершили испытания вакцины от коронавируса на добровольцах
В России завершили испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
Lenta.ru 17:01
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на футболку Ещенко
Футболист показал оскорбительную футболку после поражения от "Зенита" в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России.
Газета.Ru 16:41
Армия и оружие
Военные эксперты сравнили истребители Су-35 и Eurofighter Typhoon
Эксперты американского издания The National Interest сравнили российский истребитель Су-35 и Eurofighter Typhoon, стоящий на вооружении у стран НАТО (Германии, Испании, Австрии, Великобритании).
NewInform вчера в 03:23
Происшествия
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
Российская газета 20:26
Спорт
Более 150 тысяч кошек были поглажены в бете Mortal Shell
Официальный аккаунт разработчика Mortal Shell (студия Cold Symmetry) поделился инфографикой, в которой рассказал о том, что за время проведения открытого бета-тестирования игра собрала более 350 тысяч игроков и набрала более 5 миллионов просмотров на Twitch и YouTube.
3DNews 09:44
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса.
RT на русском вчера в 13:14
Общество
Число зараженных коронавирусом на Камчатке перевалило за 3 тысячи
На 20 июля в Камчатском крае официально подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией у 3017 человек, сообщил на аппаратном совещании в краевом правительстве врио зампредседателя регионального кабмина Роман Василевский, передает агентство «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».
Камчатка-Информ 18:56
Авто
Lada Vesta названа самым ожидаемым в России автомобилем
По словам аналитиков «Известий», среди самых ожидаемых на российском рынке автомобилей первенство принадлежит модели Lada Vesta.
Anonsens 19:25
Здоровье
Минздрав РФ сообщил об опасности подъема заболеваемости коронавирусом
Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, утверждает, что в России все еще сохраняется вероятность подъема заболеваемости коронавирусом, поэтому необходимо срочно вакцинировать население.
ToDay News Ufa 04:18
Футбол
«Спартак» проиграл «Зениту» и завершил борьбу за Кубок России
Газета Metro 13:32
Футбол
«Истанбул Башакшекир» впервые стал чемпионом Турции
«Истанбул Башакшекир» впервые в истории выиграл чемпионат Турции.
Матч ТВ 16:32
Гаджеты
Хакеры научились поджигать зарядные устройства смартфонов удаленно
Хакеры научились поджигать зарядные устройства смартфонов удаленно, но в первую очередь злоумышленники могут добраться до смартфонов, которые поддерживают беспроводную зарядку.
Astera вчера в 05:38
Космос
Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ запускает бесплатный аудиогид
В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ появился бесплатный аудиогид. Он доступен на платформе izi.TRAVEL.
АртМосковия вчера в 02:28
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК вчера в 05:32
Футбол
Антонио Конте: «У „Интера“ ненормальный календарь расписания матчей»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте после матча с «Ромой» (2:2) в рамках 34-го тура чемпионата Италии подверг критике календарь команды.
Матч ТВ 19:08
Политика
«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»
«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК 17 июля в 05:40
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Происшествия
Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом
В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом.
Lenta.ru 09:22
Футбол
«Локомотив» завоевал серебро чемпионата России по футболу
Чемпионом России по футболу ранее стал санкт-петербургский «Зенит». Это произошло после его победы над «Краснодаром».
Коммерсантъ 15:41