Коронавирус
RT на русскомЭксперт сообщил о снижении числа заявок на кредитные каникулы в России
В России во второй половине июня зафиксировано двукратное сокращение числа обращений граждан за кредитными каникулами из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.
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Происшествия
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока, признался в новых расправах.
Lenta.ru 17:13
Политика
Канье Уэст разрыдался на первой встрече с избирателями
Российская газета 22:22
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Здоровье
Назван способ сжигания жира без вреда для здоровья
В интервью радио Sputnik Малек напомнил, что сушка тела — эффективный способ похудения, который позволяет «убрать» отложения жира.
ФАН 22:16
Общество
Вывозной рейс из Африки доставил в Москву 197 российских граждан
Самолет с возвращающимися на родину гражданами из нескольких стран Африки и из Иордании приземлился в московском аэропорту Шереметьево в понедельник, 20 июля.
Известия 21:25
Кино
Netflix разыгрывает «бессмертный аккаунт»
В честь премьеры фильма «Бессмертная гвардия» компания Netflix с 17 по 19 июля предоставила возможность выиграть бесплатную подписку на 1000 месяцев в одноименной видеоигре.
ИА Красная Весна вчера в 19:35
Здоровье
Специалисты составили топ-5 продуктов для эффективного похудения
Эксперты советуют налегать на продукты зеленого цвета, так как они лучше усваиваются.
Слово и Дело 01:48
Финансы
Российский фондовый рынок начал торги без единой динамики индексов
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на торгах в пятницу не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в пятницу после падения американского рынка акций накануне на фоне неопределенности относительно экономического прогноза США.
Финмаркет 17 июля в 03:04
Футбол
«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии
«Челси» нанес поражение «Манчестер Юнайтед» в полуфинальном матче Кубка Англии. В конце первого тайма Оливье Жиру вывел свою команду вперед.
Матч ТВ 15:09
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Футбол
«Динамо» проиграло «Колосу», но стало вторым в чемпионате Украины
Киевское "Динамо" потерпело поражение от "Колоса" из Ковалевки в матче заключительного тура чемпионата Украины по футболу, но заняло второе место и завоевало путевку в Лигу чемпионов.
РИА Новости 14:49
Футбол
Бывший судья РПЛ разъяснил момент с пенальти в ворота «Спартака»
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды из первого тайма матча 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
BetOn 12:17
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.
Известия 11:39
Политика
Лукашенко ожидает от оппозиции попытку силового свержения власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что оппозиция может планировать силовое свержение власти.
Коммерсантъ 19:44
Футбол
Тренер «Химок» Юран подтвердил участие клуба в розыгрыше РПЛ
Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 09:20
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Интернет
Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
ТАСС 20:46
Общество
МВД попросило увеличить в два раза целевой показатель по смертности в ДТП к 2024 году
МВД предложило увеличить целевой показатель по смертности на дорогах с 4 погибших на 100 тыс. населения к 2024 году до 8,4. Такую цель поставил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 20:19
Происшествия
В Бурятии умер еще один пациент с коронавирусом
В стационаре по ул. Солнечная умер 47-летний пациент со злокачественной опухолью мягких тканей с метастазированием и новой коронавирусной инфекцией.
Ариг Ус 21:07
Кино
Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Для Netflix режиссеры фильма «Мстители: Война Бесконечности» Энтони и Джо Руссо снимут самый дорогой в истории сервиса фильм.
АБН 01:44
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Футбол
Алексей Игонин: последнее, что «Спартаку» остаётся, — обсудить судей
Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне.
Чемпионат 15:42
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Авто
Lada Vesta названа самым ожидаемым в России автомобилем
Эксперты издания "Известия" составили список самых ожидаемых новинок отечественного производства на российском авторынке.
Новые автомобили 12:38