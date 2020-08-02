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РБК
РБК

Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона

Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости. По его словам, это приводит к быстрому износу аккумулятора.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз

Как правило, при покупке нового телефона человек сразу покупает защитное стекло, поэтому класть телефон экраном вниз безопаснее, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
ПРАЙМ19:05
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Газета.Ru

Эксперт объяснил, почему смартфон нужно класть экраном вниз

Газета.Ru21:00
РБК

Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона

РБК22:19
Комсомольская правда

Эксперт рассказал, как продлить срок службы смартфона

Комсомольская правда21:52
Lenta.ru

Раскрыт способ продлить срок службы смартфона одним простым действием

Lenta.ru21:15
Известия

Эксперт посоветовал для сохранности смартфона класть его экраном вниз

Известия22:52
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал, зачем нужно класть телефон экраном вниз

Московский Комсомолец20:49
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз

ПРАЙМ19:05
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В России обнаружены кладбища с погибшими в Сирии российскими военными

Журналисты «Русской службы BBC» сообщают о том, что ими были обнаружены кладбища, где похоронены офицеры и военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации, которые погибли на территории Сирии.
Avia.proвчера в 10:21
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