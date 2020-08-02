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РБК
РБК

Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона

Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости. По его словам, это приводит к быстрому износу аккумулятора.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз

Класть телефон экраном вниз стоит и в том случае, если гаджет находится в чехле с бортом, так как камера все равно может поцарапаться, заключает эксперт.
ПРАЙМ19:05
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Известия

Эксперт посоветовал для сохранности смартфона класть его экраном вниз

Известия22:52
РБК

Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона

РБК22:19
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал, зачем нужно класть телефон экраном вниз

Московский Комсомолец20:49
Lenta.ru

Раскрыт способ продлить срок службы смартфона одним простым действием

Lenta.ru21:15
Газета.Ru

Эксперт объяснил, почему смартфон нужно класть экраном вниз

Газета.Ru21:00
Комсомольская правда

Эксперт рассказал, как продлить срок службы смартфона

Комсомольская правда21:52
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз

ПРАЙМ19:05

ОБСЕ выявила 225 нарушений нового перемирия в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала 225 нарушений режима тишины в Донбассе после вступления в действие дополнительных мер обеспечения перемирия 27 июля, говорится в ежедневном отчете миссии.
ОБСЕ выявила 225 нарушений нового перемирия в Донбассе
РИА Новостивчера в 13:57

Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru00:33
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Лукашенко поручил «не принимать жесткие меры» против «боевиков ЧВК»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил корректно обращаться с задержанными в республике россиянами, которых Комитет госбезопасности страны считает бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
РБКвчера в 14:33
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Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%

Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUMвчера в 07:41
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Израиль поможет Украине модернизировать советские истребители МиГ-29

Украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины сообщила о получении израильской компанией Elbit Systems документов, разрешающих проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29.
Военное деловчера в 05:20
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Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала

Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна31 июля в 08:34
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