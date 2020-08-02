Как правило, при покупке нового телефона человек сразу покупает защитное стекло, поэтому класть телефон экраном вниз безопаснее, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

с чего всё началось

Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости. По его словам, это приводит к быстрому износу аккумулятора.

Происшествия Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.

Футбол Черчесов прокомментировал признание Дзюбы лучшим игроком сезона РПЛ Главный тренер сборной России прокомментировал присвоение нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе награды лучшему игроку сезона-2019/20 РПЛ.

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 1,6K

Экономика Накопительные пенсии россиян повысят на 9,13% Накопительные пенсии россиян будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 тыс. человек. 56

Политика Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме» Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК". 503

Космос Корабль Crew Dragon Илона Маска отстыковался от МКС Американский космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции в автоматическом режиме. 24

Наука Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента. 34

Общество В Тюмени умерла самая тяжелая женщина России Любовь Нурдинова на протяжении нескольких лет считалась самой тяжелой женщиной в России: она весила 350 килограммов. 21

Игры Far Cry, Assassin’s Creed и другие популярные игры продаются со скидками до 85% Онлайн-магазин Uplay запустил новую акцию, в рамках которой Far Cry, Assassin's Creed и другие популярные игры продаются со скидками до 85%.

Музыка Группа Little Big установила абсолютный рекорд «Евровидения» На официальном интернет-портале конкурса «Евровидение» недавно появилась информация о том, что у новой песни «Uno» знаменитой группы Little Big получилось занять первое место на видеохостинге YouTube, что является рекордом для музыкальной группы. 32