Общество
РБКЭксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона
Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости. По его словам, это приводит к быстрому износу аккумулятора.
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с чего всё началось
Как правило, при покупке нового телефона человек сразу покупает защитное стекло, поэтому класть телефон экраном вниз безопаснее, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.ПРАЙМ19:05
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Здоровье
Нижегородская область переходит на второй этап снятия ограничений
Нижегородская область в ближайшее время перейдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.
Коммерсантъ Нижний Новгород 07:57
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выпустила провокационный клип с Pharaoh и Собчак
В полночь 31 июля на YouTube-канале Светланы Лободы было опубликовано официальное видео на песню Boom Boom.
RuNews24.ru вчера в 06:18
Общество
Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России.
Российская газета 17:01
Футбол
Черчесов прокомментировал признание Дзюбы лучшим игроком сезона РПЛ
Главный тренер сборной России прокомментировал присвоение нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе награды лучшему игроку сезона-2019/20 РПЛ.
Metaratings 12:26
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Экономика
Накопительные пенсии россиян повысят на 9,13%
Накопительные пенсии россиян будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 тыс. человек.
ТАСС вчера в 17:25
Наука
Риск развития депрессии снизили инъекции ботокса
Evo-rus.com 02:42
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Совет Безопасности совместно с Владимиром Путиным обсудили факт ареста россиян на территории Белоруссии.
CT news вчера в 11:32
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго
Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета 15:57
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 13:27
Космос
Корабль Crew Dragon Илона Маска отстыковался от МКС
Американский космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции в автоматическом режиме.
Вести.Ru 19:48
Общество
Россия с 11 августа может возобновить авиасообщение со всеми странами
Российская Федерация с 11 августа может полностью возобновить международное авиасообщение со всеми странами.
Главный региональный 07:49
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва вчера в 10:46
Политика
Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить "Белгазпромбанк", даже если Газпром откажется от него.
Газета.Ru 12:32
Кино
«Космическому кино» Тома Круза выделили 200 млн долларов
Переговоры проводились в режиме онлайн. По их результатам Universal согласилась стать спонсором и выделила вышеупомянутую сумму.
Discover24 11:35
Происшествия
В Алтайском крае в ДТП с грузовиком погибли три человека
По последним данным, в результате аварии погибли три человека.
REGNUM 10:11
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 30 июля в 07:48
Шоу-бизнес
Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе
Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
Свободная Пресса 13:07
Общество
Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России
В европейской части России на следующей неделе ожидается тёплая погода с превышением климатической нормы.
RT на русском 19:00
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»
Северо-лондонский «Арсенал» встретился с заклятым соперником в виде «Челси» в финале Кубка Англии.
REGNUM 15:38
Общество
В Тюмени умерла самая тяжелая женщина России
Любовь Нурдинова на протяжении нескольких лет считалась самой тяжелой женщиной в России: она весила 350 килограммов.
Пятый канал 12:16
Игры
Far Cry, Assassin’s Creed и другие популярные игры продаются со скидками до 85%
Онлайн-магазин Uplay запустил новую акцию, в рамках которой Far Cry, Assassin's Creed и другие популярные игры продаются со скидками до 85%.
Ferra 09:33
Музыка
Группа Little Big установила абсолютный рекорд «Евровидения»
На официальном интернет-портале конкурса «Евровидение» недавно появилась информация о том, что у новой песни «Uno» знаменитой группы Little Big получилось занять первое место на видеохостинге YouTube, что является рекордом для музыкальной группы.
ToDay News Ufa 14:59
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Шоу-бизнес
Навка поздравила Пескова с годовщиной свадьбы
Татьяна Навка отметила пятую годовщину свадьбы с пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым.
News.ru 21:18
Политика
WP сообщила об отсутствии у Трампа четкой позиции в отношении России
В апреле Трамп заявил, что у России и США сложились «очень хорошие отношения».
РБК 21:17
Политика
Украина уверена в необходимом участии США в ТКГ по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук высказал свое видение урегулирования конфликта на юго-востоке Украины как новый член в Трехсторонней контактной группе.
SM News 15:30
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами из Китая, которые получили граждане страны, не представляют угрозы для жизни.
РБК 21:51