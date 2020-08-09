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News.ru

Эксперт составил прогноз по курсу рубля до ноября 2020 года

Взрывы в Бейруте никак не повлияли на ситуацию с финансами. Как информировал NEWS.ru, международные резервы РФ по состоянию на 1 августа 2020 года выросли на 4% (или $22,881 млрд) по сравнению с показателями начала июля и составили $591,753 млрд.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

До ноября положение рубля останется нестабильным

События первой рабочей недели августа сохранили шансы на то, что последний летний месяц в этом году может оказаться не столь мрачным, каким он был в минувшие годы. Так считает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами".
Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
News.ru

Эксперт составил прогноз по курсу рубля до ноября 2020 года

News.ruвчера в 14:13
RuNews24.ru

Экономист: до ноября положение рубля останется нестабильным

RuNews24.ruвчера в 02:53
АБН

Эксперт дал прогноз по курсу рубля

АБНвчера в 04:32
Народные новости

Коган спрогнозировал курс рубля до конца лета

Народные новостивчера в 02:58
Ореанда-Новости

Финансист Коган: курс рубля будет стабилен до ноября

Ореанда-Новостивчера в 07:08
Экономика сегодня

Аналитик Коган дал прогноз по курсу рубля до конца лета

Экономика сегоднявчера в 02:45
Российская газета

До ноября положение рубля останется нестабильным

Российская газетавчера в 23:00

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новостивчера в 05:24
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В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ruвчера в 08:34
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В Гонконге арестован медиамагнат и оппозиционер Джимми Лай

Гонконг, Китай, 10 августа 2020, 05:49 — REGNUM Оппозиционный медиамагнат Джимми Лай был арестован по подозрению в нарушении нового закона о защите национальной безопасности и сговоре с иностранными силами полицией Гонконга.
REGNUM22:49
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