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News.ru
News.ru

Эксперт составил прогноз по курсу рубля до ноября 2020 года

Взрывы в Бейруте никак не повлияли на ситуацию с финансами. Как информировал NEWS.ru, международные резервы РФ по состоянию на 1 августа 2020 года выросли на 4% (или $22,881 млрд) по сравнению с показателями начала июля и составили $591,753 млрд.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

До ноября положение рубля останется нестабильным

События первой рабочей недели августа сохранили шансы на то, что последний летний месяц в этом году может оказаться не столь мрачным, каким он был в минувшие годы. Так считает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами".
Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
News.ru

Эксперт составил прогноз по курсу рубля до ноября 2020 года

News.ruвчера в 14:13
Экономика сегодня

Аналитик Коган дал прогноз по курсу рубля до конца лета

Экономика сегоднявчера в 02:45
АБН

Эксперт дал прогноз по курсу рубля

АБНвчера в 04:32
Народные новости

Коган спрогнозировал курс рубля до конца лета

Народные новостивчера в 02:58
RuNews24.ru

Экономист: до ноября положение рубля останется нестабильным

RuNews24.ruвчера в 02:53
Ореанда-Новости

Финансист Коган: курс рубля будет стабилен до ноября

Ореанда-Новостивчера в 07:08
Российская газета

До ноября положение рубля останется нестабильным

Российская газетавчера в 23:00

«Томь» проиграла «Чертаново» во втором туре первенства ФНЛ

«Томь» сегодня, 8 августа, пропустила два «сухих» мяча от команды «Чертаново» в матче второго тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021, который состоялся на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве.
НИА-Томск8 августа в 11:43

Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске

Как минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу на проспекте Машерова в Минске, где в настоящее время проходят массовые акции протеста после оглашения результатов голосования на президентских выборах.
Комсомольская правда17:25
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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NYT: главу разведки уволили за доклад о предпочтениях России на выборах США

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс был отправлен в отставку летом прошлого года за то, что он отказался скорректировать часть доклада о приписываемых России попытках вмешательства в выборы президента США с целью содействия переизбранию Дональда Трампа.
ИА Красная Весна8 августа в 12:39

СМИ: армию Греции привели в готовность из-за развертывания военных кораблей Турции

Вооруженные силы Греции приведены в воскресенье в боевую готовность из-за развертывания военных кораблей Турции в Эгейском море в связи с намеченными на 10-11 августа турецкими военными учениями со стрельбами в морской зоне между греческими островами Родос и Кастелоризо.
ТАСС18:45
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В Белоруссии отпустили задержанных журналистов «Дождя»

Напомним, 9 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь» сообщила, что посольство России принимает активное участие в разрешении ситуации с журналистами телеканала «Дождь», которые ранее были задержаны в Минске.
REGNUMвчера в 16:04
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Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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Информационный канал: Выборы в Белоруссии

В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
Эхо Москвы18:09