Эксперт составил прогноз по курсу рубля до ноября 2020 года

Взрывы в Бейруте никак не повлияли на ситуацию с финансами. Как информировал NEWS.ru, международные резервы РФ по состоянию на 1 августа 2020 года выросли на 4% (или $22,881 млрд) по сравнению с показателями начала июля и составили $591,753 млрд.