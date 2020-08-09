Эксперт составил прогноз по курсу рубля до ноября 2020 года
Взрывы в Бейруте никак не повлияли на ситуацию с финансами. Как информировал NEWS.ru, международные резервы РФ по состоянию на 1 августа 2020 года выросли на 4% (или $22,881 млрд) по сравнению с показателями начала июля и составили $591,753 млрд.В источнике
С чего всё началось
До ноября положение рубля останется нестабильным
События первой рабочей недели августа сохранили шансы на то, что последний летний месяц в этом году может оказаться не столь мрачным, каким он был в минувшие годы. Так считает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами".
Российская газетавчера в 23:00
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