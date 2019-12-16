Финансы
RuNews24.ruЭксперт советует хранить сбережения в рублях
По словам эксперта, за текущий год курс российского рубля относительно американского доллара вырос на 6,5% и относительно евро на 9,1%, в связи с чем Мильчакова советует жителям России хранить сбережения в рублях.
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Те, кто не поверил в прогнозы, касающиеся рубля, в этом году выиграют
Бизнес-новости в Кировевчера в 11:47
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