Финансы

RuNews24.ruRuNews24.ruЭксперт советует хранить сбережения в рублях

По словам эксперта, за текущий год курс российского рубля относительно американского доллара вырос на 6,5% и относительно евро на 9,1%, в связи с чем Мильчакова советует жителям России хранить сбережения в рублях.
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В Казахстане опровергли заявления о поддержке переименования Алматы

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Сокуров ответил Кадырову на обвинения в национализме

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В Севастополе затонули плавдок и подводная лодка

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Общество

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Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
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Общество

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Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
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Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли, авторитет и доминирование на политической арене на Украине.
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