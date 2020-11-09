Эксперт спрогнозировал дальнейшее падение рубля
Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов спрогнозировал рост курса доллара до 85 рублей в ближайшие месяцы и посоветовал гражданам покупать валюту, сообщает агентство "Прайм".В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, когда лучше покупать доллары
"В этом году отечественная валюта стала первой в мире по темпам девальвации, обогнав турецкую лиру и бразильский реал — рубль потерял более 20% своей стоимости", — отметил эксперт.
ПРАЙМвчера в 19:18
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