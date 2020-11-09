Сбербанк стал крупнейшим заемщиком ЦБ

Зачем Сбербанку занимать деньги у ЦБ Выраженной потребности в дополнительной ликвидности у Сбербанка нет, отмечает управляющий директор отдела валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов: "Несмотря на разнонаправленную динамику клиентских средств в октябре — сокращение остатков на счетах физлиц и рост на счетах юрлиц, — динамика ресурсной базы [Сбербанка] с начала года положительна и органична".