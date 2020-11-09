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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт спрогнозировал дальнейшее падение рубля

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов спрогнозировал рост курса доллара до 85 рублей в ближайшие месяцы и посоветовал гражданам покупать валюту, сообщает агентство "Прайм".В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда лучше покупать доллары

"В этом году отечественная валюта стала первой в мире по темпам девальвации, обогнав турецкую лиру и бразильский реал — рубль потерял более 20% своей стоимости", — отметил эксперт.
ПРАЙМвчера в 19:18
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News.ru

Эксперт посоветовал россиянам покупать доллары

News.ruвчера в 19:59
Газета.Ru

Эксперт спрогнозировал дальнейшее падение рубля

Газета.Ruвчера в 23:42
ФедералПресс

Стоит ли покупать валюту? Отвечает финансовый эксперт

ФедералПрессвчера в 20:47
Московский Комсомолец

Россиянам назвали способ спастись от девальвации

Московский Комсомолецвчера в 01:39
ФАН

Финансовый аналитик рассказал, когда надо покупать доллар

ФАНвчера в 19:46
РИА Новости

Эксперт рассказал, стоит ли покупать доллары

РИА Новостивчера в 19:33
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда лучше покупать доллары

ПРАЙМвчера в 19:18

Зафиксирован самый мощный всплеск солнечной активности за три года

Ученые зафиксировали самый мощный всплеск солнечной активности за последние три года - за первую декаду ноября произошло больше вспышек, чем за весь 2020 год, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.
РИА Новостивчера в 06:47

Сбербанк стал крупнейшим заемщиком ЦБ

Зачем Сбербанку занимать деньги у ЦБ Выраженной потребности в дополнительной ликвидности у Сбербанка нет, отмечает управляющий директор отдела валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов: "Несмотря на разнонаправленную динамику клиентских средств в октябре — сокращение остатков на счетах физлиц и рост на счетах юрлиц, — динамика ресурсной базы [Сбербанка] с начала года положительна и органична".
РБК16:00

Россиянам дали совет для сброса настроек смартфона

«Если вы получали на телефоне права root и удаляли предустановленные приложения или файлы с правами суперпользователя, есть вероятность, что после сброса удаленные таким образом приложения не восстановятся из бэкапа», — предупредил эксперт.
Lenta.ru21:34