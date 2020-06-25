Экономика
Телеканал Санкт-ПетербургЭксперт спрогнозировал дальнейшее снижение ставки по ипотеке
Новая шкала позволит высвободить порядка 300 миллиардов рублей капитала банков по действующим ипотечным кредитам. Эксперты считают, что вероятно дальнейшее удешевление ипотеки. После последнего заседания Центробанка ставки могут снизиться до 5,5% годовых.
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Эксперт спрогнозировал дальнейшее снижение ставки по ипотеке
Телеканал Санкт-Петербург25 июня в 11:59
Банк России планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам
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Действующий президент Исландии Гудни Йоханнессон был избран на второй срок в рамках очередных президентских выборов, состоявшихся 27 июня этого года.
RuNews24.ru 12:04
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Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
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Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 22:30 — REGNUM В Петербурге начался праздник выпускников 2020 года «Алые паруса».
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МИД России не имеет принципиальных возражений по выдаче туристических виз сроком до пяти лет, но надо поэтапно двигаться в этом направлении, заявил замглавы ведомства, статс-секретарь Евгений Иванов.
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Американская компания PepsiCo присоединилась к бойкоту социальной сети Facebook, отказавшись размещать рекламу на ее платформе.
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Режиссёр Алексей Учитель рассказал о совместном проекте с Кристиной Асмус. Знаменитый режиссёр сейчас работает над несколькими проектами.
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Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Спартак»
Алексей Еськов назначен главным арбитром матча 25-го тура чемпионата России по футболу между московскими командами ЦСКА и "Спартак", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости 14:18
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Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией
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Skoda лидирует по дороговизне обслуживания в Москве и Петербурге
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О дате релиза игры не сообщается. Планируется, что SYN можно будет играть на консолях и ПК.
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В Калмыкии второй этап снятия ограничений продлили до 12 июля
Второй этап снятия ограничений продлен в Калмыкии до 12 июля включительно, соответствующее решение принято оперштабом республики по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает в воскресенье пресс-служба главы региона.
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В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%
«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
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В российских школах внедрят цифровую образовательную среду
В российских школах и колледжах планируется провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной системы, сообщает Российская газета.
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