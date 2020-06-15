Экономика

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Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко 15 июня спрогнозировал курс доллара к концу 2020 года в размере 66 рублей и оценил возможный дефицит бюджета России.
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Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
РИА Новостивчера в 22:00

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Эксперт спрогнозировал курс доллара к рублю на конец 2020 года

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Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

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Экономист дал прогноз по стоимости нефти марки Urals

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Стоимость нефти Urals будет колебаться в районе $35-50 за баррель - эксперт

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Эксперт спрогнозировал падение курса доллара к концу года

РЕН ТВвчера в 20:17
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АЕК Карреры вышел на 2-е место в чемпионате Греции

АЕК, который возглавляет экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера, вышел на 2-е место в чемпионате Греции.
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В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом

В Швейцарии разыскивают пассажира, который забыл в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.
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Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
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Армия и оружие

Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую систему ПВО

На модернизированном фрегате "Маршал Шапошников" проекта 1155 "Удалой" разместят зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Панцирь-М".
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Армия и оружие

Канада возвращает своих военных инструкторов на Украину

ТАСС вчера в 21:10
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Экономика

Торгпред объяснил, чем российские ВУЗы привлекательны для Китая

Российские ВУЗы привлекательны для китайской стороны не только уровнем цен, но и качеством услуг, поэтому торгпредство РФ будет продвигать обмен знаниями наряду с товарооборотом, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин.
РИА Новости 00:26
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Авто

Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
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Отмечается, что клиентам, возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру.
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Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru вчера в 11:12
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

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Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

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В Приамурье отменили самоизоляцию для приезжающих из других регионов

В Амурской области отменен обязательный режим самоизоляции для въезжающих в Приамурье из других регионов России, сообщило на своем сайте правительство области.
МИР 24 вчера в 22:41
Общество

В Кузбассе число пациентов с коронавирусом превысило тысячу

Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 1019 пациентов с коронавирусом, 380 человек выздоровели, медицинскую помощь получают 632 пациента с коронавирусом.
REGNUM 13 июня в 12:30
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Политика

Коронавирус: последние новости 14 июня. Россия выходит из эпидемии с минимальными потерями, в Китае — новая вспышка

Ситуация в России Россия выходит из "коронавирусной" ситуации уверенно и с минимальными потерями.
URA.Ru вчера в 12:00
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У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
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Общество

ГСЧС Украины установила палатки для пересекающих границу с Польшей

Шегини, 14 июня 2020, 12:04 — REGNUM На границе Украины с Польшей установлены палатки для пересекающих границу граждан, сообщили 13 июня в пресс-службе государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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BFM.ru 13 июня в 06:47
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Общество

Омск занял предпоследнее место в рейтинге качества жизни

Омск в рейтинге занимает предпоследнее, 74-е место.
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Варшава назвала «недоразумением» вторжение польских военных в Чехию

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Кино

Marvel наметила перезапуск Железного человека

Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
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Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине

Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
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Политика

Путин допустил создание в России контргиперзвукового вооружения

Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет иметь средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда такое вооружение создадут другие страны.
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Стал известен пробег, при котором в России избавляются от автомобиля

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Младшая дочь Маши Распутиной выложила фотографию во весь рост

Совсем недавно Мария Захарова опубликовала в сети новое фото «во весь рост».
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Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом.
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Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложили

Визит главы российского МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию отложили на неопределенный срок.
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В Еврейской автономии градом побило крыши домов

В Еврейской автономной области градом побило крыши домов. По словам местных жителей, он был размером с яйцо.
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru вчера в 07:40
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