Экономика
ИзвестияЭксперт спрогнозировал курс доллара на конец года
Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко 15 июня спрогнозировал курс доллара к концу 2020 года в размере 66 рублей и оценил возможный дефицит бюджета России.
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Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.РИА Новостивчера в 22:00
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Шегини, 14 июня 2020, 12:04 — REGNUM На границе Украины с Польшей установлены палатки для пересекающих границу граждан, сообщили 13 июня в пресс-службе государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Омск в рейтинге занимает предпоследнее, 74-е место.
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Стал известен пробег, при котором в России избавляются от автомобиля
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Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом.
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Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложили
Визит главы российского МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию отложили на неопределенный срок.
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