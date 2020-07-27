Эксперт спрогнозировал курс рубля к доллару и евро до сентября
Согласно актуальным котировкам, доллар уже подешевел по отношению к фунту и швейцарскому франку. Уже в августе, как полагает эксперт, американская валюта будет колебаться в пределах 67–74 рублей, а евро может преодолеть планку в 85 рублей, но, скорее всего, на этом уровне она не продержится долго.В источнике
С чего всё началось
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик. Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, определил ориентиры движения валют в августе и рассказал о событиях ближайшей недели.
Российская газетавчера в 23:00
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