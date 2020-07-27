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Deita.ru
Deita.ru

Эксперт спрогнозировал курс рубля к доллару и евро до сентября

Согласно актуальным котировкам, доллар уже подешевел по отношению к фунту и швейцарскому франку. Уже в августе, как полагает эксперт, американская валюта будет колебаться в пределах 67–74 рублей, а евро может преодолеть планку в 85 рублей, но, скорее всего, на этом уровне она не продержится долго.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик. Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, определил ориентиры движения валют в августе и рассказал о событиях ближайшей недели.
Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
URA.Ru

Экономист спрогнозировал, как изменится курс рубля до сентября

URA.Ruвчера в 13:47
ФАН

Экономист сделал прогноз курса рубля до сентября

ФАНвчера в 12:28
Российская газета

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Российская газетавчера в 23:00
iReactor

Экономисты спрогнозировали курс доллара и евро к началу сентября

iReactorвчера в 10:10
Народные новости

Спрогнозирован точный курс доллара до конца лета

Народные новостивчера в 09:31
RT на русском

Эксперт оценил перспективы валютного рынка в августе

RT на русскомвчера в 07:28
АБН

Эксперт спрогнозировал курс доллара до конца лета

АБНвчера в 10:27

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс11:12
722

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru04:51
685

Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили

Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению.
Lenta.ru05:36
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На смену советскому «Молодцу» придёт российский «Баргузин»

Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на заявление эксперта Владимира Евсеева, новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» может появиться на вооружении России в течение ближайших 3–5 лет.
Военное дело11:40
318

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости04:52
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МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов

Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв.
REGNUM10:08
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РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами

Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
Спорт день за днем25 июля в 11:14
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