Финансы

Deita.ruDeita.ruЭксперт спрогнозировал курс рубля к доллару и евро до сентября

Согласно актуальным котировкам, доллар уже подешевел по отношению к фунту и швейцарскому франку. Уже в августе, как полагает эксперт, американская валюта будет колебаться в пределах 67–74 рублей, а евро может преодолеть планку в 85 рублей, но, скорее всего, на этом уровне она не продержится долго.
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с чего всё началось

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик. Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, определил ориентиры движения валют в августе и рассказал о событиях ближайшей недели.
Российская газета25 июля в 23:00

Подробнее о событии

Аналитик рассказал, какой курс валют установится в августе

Комсомольская правдавчера в 11:59

Экономист спрогнозировал, как изменится курс рубля до сентября

URA.Ru26 июля в 13:47

Эксперт оценил перспективы валютного рынка в августе

RT на русском26 июля в 07:28

Экономисты спрогнозировали курс доллара и евро к началу сентября

iReactor26 июля в 10:10

Спрогнозирован точный курс доллара до конца лета

Народные новости26 июля в 09:31

Экономист сделал прогноз курса рубля до сентября

ФАН26 июля в 12:28

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Российская газета25 июля в 23:00
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Общество

Роспотребнадзор объяснил рост числа заражений коронавирусом в Крыму

В межрегиональном управлении Роспотребнадзора заявили, что рост числа случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Крыму обусловлен увеличением турпотока.
Московский Комсомолец 04:21
Футбол

Источник: «Зенит» близок к приобретению Черышева

Петербургский "Зенит" близок к приобретению полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, сообщает журналист Игорь Рабинер в Telegram-канале.
Газета.Ru 04:47
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Политика

МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ

«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК вчера в 14:27
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Гаджеты

Эван Бласс опубликовал рендер новой модели Motorola Razr 5G

OAnews 03:27
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Происшествия

Актрису Ольгу Анохину ограбили во время операции в Москве

66-летнюю Заслуженную артистку РФ Ольгу Анохину ограбили во время операции в одной из элитных московских клиник.
Российская газета 04:33
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Происшествия

В Самаре число пострадавших при взрыве полицейских выросло до двух

Два сотрудника полиции и женщина пострадали из-за взрыва гранаты в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
РИА Новости 04:38
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Путешествия

Определен самый дешевый отдых на море для россиян в августе

Российские курорты лидируют по ценовой доступности отдыха на море для отечественных туристов в начале августа текущего года.
Lenta.ru 04:28
Энергетика

Китай сократил объемы закупки газа из России

В мае текущего года поставки газа в Китай снизились на 12%, по сравнению с объемом поставленного голубого топлива в декабре-январе.
ToDay News Ufa 01:26
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Политика

В Полтаве на митинге националисты «повесили» фигуру Зеленского

REGNUM 03:47
Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
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Общество

В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела

Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
РБК 04:48
Экономика

Минфин объяснил суть поправок о передаче конфискованных денег в ПФР

В рамках пенсионной реформы 2018 года был принят закон, направляющий в бюджет ПФР деньги, конфискованные в ходе расследования коррупционных дел.
РБК 04:29
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Экономика

Авиакомпании в июне сократили перевозки на 77,4%

Российские авиакомпании в июне сократили перевозки на 77,4% - до 2,848 млн пассажиров в годовом выражении. Это следует из данных Росавиации.
ТАСС 03:49
Авто

Mitsubishi планирует прекратить поставки новых моделей в Европу

Токио, 27 июля 2020, 12:54 — REGNUM Японская компания Mitsubishi намерена прекратить поставки новых моделей автомобилей на рынок Европы.
REGNUM вчера в 05:54
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Происшествия

Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
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Происшествия

В Сочи после стрельбы аниматоров на корпоративе возбудили дело

Российская газета вчера в 15:06
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Армия и оружие

МИД ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, говоря о новом российском ледоколе "Иван Папанин", отметил, что он может нести крылатые ракеты "Калибр" и подчеркнул при этом, что данный тип ракет не является оборонительным оружием.
РИА Новости 03:15
15
Транспорт

«Автодор» объявил тендеры на постройку трассы Москва-Казань

Kazanfirst.ru 00:42
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Наука

У вакцины от гриппа обнаружили защиту от деменции

Ученые наблюдали за пациентами в возрасте от 60 лет и установили, что благодаря одной вакцине от гриппа можно уменьшить риск развития деменции на семнадцать процентов.
Evo-rus.com 04:54
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Футбол

Киевское «Динамо» опубликовало переписку Луческу и Суркиса

Киевское "Динамо" опубликовало на официальном сайте переписку президента команды Игоря Суркиса и Мирчи Луческу.
Газета.Ru 04:58
Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

Известия вчера в 08:46
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Экономика

Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года

Вечерняя Москва 26 июля в 23:56
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Общество

В России за сутки умерли 150 человек с коронавирусом

В России за последние сутки умерли 150 заразившихся коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 03:36
Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной Елены Кондулайнен ухудшилось

Актриса почувствовала себя плохо 24 июля в ресторане. Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсульт, подтвердившимся позже.
Газета.Ru 03:21
8
Общество

Перечислены наиболее популярные среди россиян пароли

Перечислены наиболее популярный среди россиян пароли.
Ferra 04:44
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Шоу-бизнес

Приближенные оценили шансы возвращения принца Гарри и Маркл в Британию

Приближенные к королевской семье эксперты оценили вероятность возвращения принца Гарри и Меган Маркл в Британию.
РЕН ТВ 00:43
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Шоу-бизнес

32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз

Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru 04:34
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