Финансы
Deita.ruЭксперт спрогнозировал курс рубля к доллару и евро до сентября
Согласно актуальным котировкам, доллар уже подешевел по отношению к фунту и швейцарскому франку. Уже в августе, как полагает эксперт, американская валюта будет колебаться в пределах 67–74 рублей, а евро может преодолеть планку в 85 рублей, но, скорее всего, на этом уровне она не продержится долго.
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с чего всё началось
Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик. Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, определил ориентиры движения валют в августе и рассказал о событиях ближайшей недели.Российская газета25 июля в 23:00
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Общество
Роспотребнадзор объяснил рост числа заражений коронавирусом в Крыму
В межрегиональном управлении Роспотребнадзора заявили, что рост числа случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Крыму обусловлен увеличением турпотока.
Московский Комсомолец 04:21
Футбол
Источник: «Зенит» близок к приобретению Черышева
Петербургский "Зенит" близок к приобретению полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, сообщает журналист Игорь Рабинер в Telegram-канале.
Газета.Ru 04:47
Политика
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ
«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК вчера в 14:27
Происшествия
Актрису Ольгу Анохину ограбили во время операции в Москве
66-летнюю Заслуженную артистку РФ Ольгу Анохину ограбили во время операции в одной из элитных московских клиник.
Российская газета 04:33
Происшествия
В Самаре число пострадавших при взрыве полицейских выросло до двух
Два сотрудника полиции и женщина пострадали из-за взрыва гранаты в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
РИА Новости 04:38
Путешествия
Определен самый дешевый отдых на море для россиян в августе
Российские курорты лидируют по ценовой доступности отдыха на море для отечественных туристов в начале августа текущего года.
Lenta.ru 04:28
Энергетика
Китай сократил объемы закупки газа из России
В мае текущего года поставки газа в Китай снизились на 12%, по сравнению с объемом поставленного голубого топлива в декабре-январе.
ToDay News Ufa 01:26
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Общество
В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела
Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
РБК 04:48
Экономика
Минфин объяснил суть поправок о передаче конфискованных денег в ПФР
В рамках пенсионной реформы 2018 года был принят закон, направляющий в бюджет ПФР деньги, конфискованные в ходе расследования коррупционных дел.
РБК 04:29
Экономика
Авиакомпании в июне сократили перевозки на 77,4%
Российские авиакомпании в июне сократили перевозки на 77,4% - до 2,848 млн пассажиров в годовом выражении. Это следует из данных Росавиации.
ТАСС 03:49
Авто
Mitsubishi планирует прекратить поставки новых моделей в Европу
Токио, 27 июля 2020, 12:54 — REGNUM Японская компания Mitsubishi намерена прекратить поставки новых моделей автомобилей на рынок Европы.
REGNUM вчера в 05:54
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Происшествия
В Сочи после стрельбы аниматоров на корпоративе возбудили дело
Российская газета вчера в 15:06
Армия и оружие
МИД ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, говоря о новом российском ледоколе "Иван Папанин", отметил, что он может нести крылатые ракеты "Калибр" и подчеркнул при этом, что данный тип ракет не является оборонительным оружием.
РИА Новости 03:15
Транспорт
«Автодор» объявил тендеры на постройку трассы Москва-Казань
Kazanfirst.ru 00:42
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Наука
У вакцины от гриппа обнаружили защиту от деменции
Ученые наблюдали за пациентами в возрасте от 60 лет и установили, что благодаря одной вакцине от гриппа можно уменьшить риск развития деменции на семнадцать процентов.
Evo-rus.com 04:54
Футбол
Киевское «Динамо» опубликовало переписку Луческу и Суркиса
Киевское "Динамо" опубликовало на официальном сайте переписку президента команды Игоря Суркиса и Мирчи Луческу.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
Известия вчера в 08:46
Экономика
Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года
Вечерняя Москва 26 июля в 23:56
Общество
В России за сутки умерли 150 человек с коронавирусом
В России за последние сутки умерли 150 заразившихся коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 03:36
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной Елены Кондулайнен ухудшилось
Актриса почувствовала себя плохо 24 июля в ресторане. Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсульт, подтвердившимся позже.
Газета.Ru 03:21
Общество
Перечислены наиболее популярные среди россиян пароли
Перечислены наиболее популярный среди россиян пароли.
Ferra 04:44
Шоу-бизнес
Приближенные оценили шансы возвращения принца Гарри и Маркл в Британию
Приближенные к королевской семье эксперты оценили вероятность возвращения принца Гарри и Меган Маркл в Британию.
РЕН ТВ 00:43
Шоу-бизнес
32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз
Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru 04:34