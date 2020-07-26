Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик. Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, определил ориентиры движения валют в августе и рассказал о событиях ближайшей недели.

с чего всё началось

Согласно актуальным котировкам, доллар уже подешевел по отношению к фунту и швейцарскому франку. Уже в августе, как полагает эксперт, американская валюта будет колебаться в пределах 67–74 рублей, а евро может преодолеть планку в 85 рублей, но, скорее всего, на этом уровне она не продержится долго.

Эксперт спрогнозировал курс рубля к доллару и евро до сентября

Общество Роспотребнадзор объяснил рост числа заражений коронавирусом в Крыму В межрегиональном управлении Роспотребнадзора заявили, что рост числа случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Крыму обусловлен увеличением турпотока.

Политика МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ «В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев. 539

Путешествия Определен самый дешевый отдых на море для россиян в августе Российские курорты лидируют по ценовой доступности отдыха на море для отечественных туристов в начале августа текущего года.

Энергетика Китай сократил объемы закупки газа из России В мае текущего года поставки газа в Китай снизились на 12%, по сравнению с объемом поставленного голубого топлива в декабре-январе. 201

Общество Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 1,4K

Общество В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Экономика Авиакомпании в июне сократили перевозки на 77,4% Российские авиакомпании в июне сократили перевозки на 77,4% - до 2,848 млн пассажиров в годовом выражении. Это следует из данных Росавиации.

Происшествия Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск "Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве. 103

Армия и оружие МИД ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин» Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, говоря о новом российском ледоколе "Иван Папанин", отметил, что он может нести крылатые ракеты "Калибр" и подчеркнул при этом, что данный тип ракет не является оборонительным оружием. 15

Наука У вакцины от гриппа обнаружили защиту от деменции Ученые наблюдали за пациентами в возрасте от 60 лет и установили, что благодаря одной вакцине от гриппа можно уменьшить риск развития деменции на семнадцать процентов. 15

Футбол Киевское «Динамо» опубликовало переписку Луческу и Суркиса Киевское "Динамо" опубликовало на официальном сайте переписку президента команды Игоря Суркиса и Мирчи Луческу.

Общество В России за сутки умерли 150 человек с коронавирусом В России за последние сутки умерли 150 заразившихся коронавирусом COVID-19.