Финансы
Deita.ruЭксперт спрогнозировал курс рубля к доллару и евро до сентября
Согласно актуальным котировкам, доллар уже подешевел по отношению к фунту и швейцарскому франку. Уже в августе, как полагает эксперт, американская валюта будет колебаться в пределах 67–74 рублей, а евро может преодолеть планку в 85 рублей, но, скорее всего, на этом уровне она не продержится долго.
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с чего всё началось
Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик. Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, определил ориентиры движения валют в августе и рассказал о событиях ближайшей недели.Российская газета25 июля в 23:00
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Космос
В атмосфере Марса найдены возможные следы метана
ТК Звезда 18:29
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Путешествия
Цены на билеты в Анталью выросли на фоне открытия рейсов из России
После заявления правительства РФ об открытии рейсов в Турцию Анталья стала самым популярным маршрутом у россиян, однако цены на билеты из российской столицы туда выросли на 42%, а в Стамбул — на 30% по сравнению с 2019 годом.
Известия 19:48
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Общество
21 сентября отменяются поезда из Южно-Сахалинска в Ноглики и обратно
21 сентября текущего года отменяются пассажирские поезда №603 Южно-Сахалинск — Ноглики и №604 Ноглики — Южно-Сахалинск в связи с необходимостью проведения путевых ремонтных работ на перегоне Макаров — Туманово.
Сахалин.Инфо 18:45
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК.
Lenta.ru вчера в 21:57
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
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Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
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Общество
В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве скончались 10 пациентов с пневмонией и подтвержденным коронавирусом.
Известия 16:15
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Экономика
СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%
Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС вчера в 17:06
Политика
Gallup: Германия в 2019 году сохранила лидерство среди мировых держав
Мировым лидером среди стран является Германия, согласно рейтинга, составленного американским институтом изучения общественного мнения Gallup, сообщает 27 июля пресс-служба компании.
ИА Красная Весна 07:25
Общество
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Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:33
Политика
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ
«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК 14:27
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Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля
ToDay News Ufa 14:04
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
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Политика
Маргарита Симоньян: «Идущая во всем мире гибридная война шарахает нас так, что мама, не горюй»
Радио Комсомольская правда 13:00
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Как отпразднуют День Крещения Руси в Симферополе
08.00 - начало праздничного богослужения в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, которое возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
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Сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение девушке
Пара сообщила, что Арсений сделал Лиане предложение руки и сердца, вручив ей помолвочное кольцо с большим бриллиантом.
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Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции может стартовать не раньше начала 2021 года.
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Эксперт назвал самые популярные у россиян пароли
Часто легко взламывают пароли, состоящие только из чисел или построенные на основе отдельных слов.
Online47.ru 20:30
Происшествия
Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуирован из-за сообщения о минировании
Пассажиры и персонал аэропорта Южно-Сахалинска эвакуированы во вторник утром из-за поступившей информации о минировании здания аэровокзала, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.
Интерфакс 19:54
Общество
Девять случаев коронавируса зафиксировано за сутки в Забайкалье
Заболевание зафиксировано в Чите всех районах Забайкалья, за исключением Калганского.
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Экс-чиновник в Хакасии получил более 9 лет за мошенничество
Главный герой истории получил 9 лет и 6 месяцев лишения свободы, срок он будет отбывать в колонии строгого режима, кроме этого, выплатит и штраф — 4 миллиона рублей.
Юг Сибири 05:33
Экономика
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Ранее «Восток-1» добывал в год около 8 тыс. т краба, то есть 9–10% от всего промысла краба в стране.
Коммерсантъ вчера в 21:36