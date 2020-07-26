Финансы

Deita.ruDeita.ruЭксперт спрогнозировал курс рубля к доллару и евро до сентября

Согласно актуальным котировкам, доллар уже подешевел по отношению к фунту и швейцарскому франку. Уже в августе, как полагает эксперт, американская валюта будет колебаться в пределах 67–74 рублей, а евро может преодолеть планку в 85 рублей, но, скорее всего, на этом уровне она не продержится долго.
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с чего всё началось

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик. Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, определил ориентиры движения валют в августе и рассказал о событиях ближайшей недели.
Российская газета25 июля в 23:00

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Экономисты спрогнозировали курс доллара и евро к началу сентября

iReactor26 июля в 10:10

Экономист спрогнозировал, как изменится курс рубля до сентября

URA.Ru26 июля в 13:47

Экономист сделал прогноз курса рубля до сентября

ФАН26 июля в 12:28

Эксперт спрогнозировал курс доллара до конца лета

АБН26 июля в 10:27

Аналитик рассказал, какой курс валют установится в августе

Комсомольская правдавчера в 11:59

Спрогнозирован точный курс доллара до конца лета

Народные новости26 июля в 09:31

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Российская газета25 июля в 23:00
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Политика

Кучма прекратил работу в трехсторонней группе по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма покинул Трехстороннюю контактную группу по урегулированию в Донбассе.
РБК 05:59
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

МонаВиста вчера в 07:50
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Политика

Песков ответил на заявления о вмешательстве РФ в выборы в Белоруссии

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некие «кукловоды» из России и Польши «подкидывают» информацию о якобы нечестных выборах в Белоруссии.
REGNUM 05:51
Здоровье

За сутки COVID-19 выявили в 27 городах и районах Дона

В общей сложности на Дону выявлено более 12,4 тысячи носителей COVID-19. За прошедшие сутки к этому числу прибавилось еще 135 человек.
Вести.Ru вчера в 12:52
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Экономика

Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 05:24
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Здоровье

Коронавирус обнаружили в сперме

В острый период заболевания коронавирус выявили в сперме примерно у 15% обследованных мужчин, а на стадии выздоровления – приблизительно у 8%, передает РИА «Новости».
Новый День 05:09
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Происшествия

На Кубани подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 28 июля 2020, 11:07 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за прошедшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
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Общество

Китайский самолет-амфибия AG600 впервые взлетел с моря

Испытание самого крупного китайского самолета-амфибии AG600 «Куньлун» прошло успешно 26 июля.
ФАН вчера в 10:09
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Футбол

«Зенит» заинтересован в приобретении игрока «Ромы» Пасторе

Футбольный клуб из Санкт-Петербурга «Зенит» проявляет интерес к игроку «Ромы» Хавьеру Пасторе.
CT news 05:11
Общество

Роспотребнадзор объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Крыму увеличением турпотока

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в Республике Крым и Севастополе связан в том числе с увеличением туристического потока, рассказала ТАСС руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
ТАСС 04:07
Здоровье

Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация

Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
REGNUM 05:52
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Гаджеты

Realme анонсировала смартфон Realme C15

ITZine.ru 04:58
Происшествия

СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими

Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:33
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Общество

Россия планирует возобновит авиасообщение с Южной Кореей — СМИ

По данным источника, следующими странами после Турции и Великобритании, с которыми планируется возобновить авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы.
REGNUM 05:51
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

Стоимость варьируется от 600 до 800 тысяч рублей. В прямом эфире можно было заметить, что на украшении были бриллианты и цитрины.
CT news 04:11
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Армия и оружие

Бессрочное перемирие в Донбассе нарушено в первый же день

Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что бессрочное перемирие в Донбассе было нарушено в первый день вступления в силу дополнительных мер по его обеспечению.
Военное дело вчера в 06:10
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Политика

Кремль сообщил, что Путин внимательно следит за ситуацией в Хабаровске

Представители Кремля, отвечая на вопрос, не занимается ли Путин ручным управлением ситуацией в Хабаровске, указали, что этим вопросом занимается врио губернатора края Михаил Дегтярев, который был назначен на эту должность по указу Владимира Путина.
Политическая Экспертиза вчера в 06:26
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Происшествия

Суды арестовали 15 участников межнациональных столкновений в Москве

Судами Москвы арестованы уже 15 участников межнациональных столкновений в разных районах столицы.
ТАСС 05:45
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Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.
Известия 06:07
Политика

Сатановский назвал главный страх США перед Россией

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на заявление политического эксперта Евгения Сатановского, сообщил о причинах обеспокоенности Соединенных Штатов перед новейшей разработкой России в сфере вооружений.
Военное дело вчера в 04:03
32
Общество

МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G

Компания «Мобильные ТелеСистемы», оказывающая телекоммуникационные услуги под брендом МТС, первой в России получила лицензию на оказание услуг мобильной связи в формате 5G.
РБК 06:00
Общество

Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США

Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия вчера в 19:16
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Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его

Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец вчера в 00:22
95
Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
16
Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
142
Общество

В Китае начали строительство продолжения газопровода «Сила Сибири»

Российская газета 05:07
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
1,4K
Финансы

Экономист Делягин предрек скорый обвал доллара до 50 рублей

Ситуация в Соединенных Штатах с каждым днем становится все менее стабильной, поэтому в ближайшее время доллар может обвалиться до 50 рублей.
iReactor 01:27
97
Политика

Путин обсудил с Зеленским урегулирование конфликта в Донбассе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Кремля.
ФАН 26 июля в 12:22
8
Происшествия

Заслуженную артистку России обокрали в элитной больнице Москвы

Заслуженную артистку России Ольгу Анохину обокрали в одной из элитных больниц Москвы.
Газета.Ru 01:42
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