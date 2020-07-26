Поведение биржевых активов начало нормализоваться, поэтому спрос на "американца" как на валюту-убежище невелик. Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, определил ориентиры движения валют в августе и рассказал о событиях ближайшей недели.

с чего всё началось

Согласно актуальным котировкам, доллар уже подешевел по отношению к фунту и швейцарскому франку. Уже в августе, как полагает эксперт, американская валюта будет колебаться в пределах 67–74 рублей, а евро может преодолеть планку в 85 рублей, но, скорее всего, на этом уровне она не продержится долго.

Эксперт спрогнозировал курс рубля к доллару и евро до сентября

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