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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт спрогнозировал курс рубля на ближайшие месяцы

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук спрогнозировал изменения стоимости рубля на ближайшие месяцы. Об этом сообщает "Российская газета". По его словам, начало вакцинации от коронавируса положительно влияет на нефтяные котировки.В источнике
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В беседе с «Российской газетой
» он отметил, что начавшаяся в мире вакцинация против COVID-19 оказывает положительное стимулирующее воздействие на сохранение цен нефтяного рынка.
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Американская компания собрала первый ракетный двигатель AR1 на замену российского РД-180

Американская Aerojet Rocketdyne на днях завершила сборку первого AR1 — своего нового ракетного двигателя, финансируемого ВВС США в качестве возможной замены российского РД-180 производства «Энергомаш».
Американская компания собрала первый ракетный двигатель AR1 на замену российского РД-180
3DNews15 января в 03:55

У аэропорта «Внуково» заметили автозаки. Туда должен прилететь Навальный

Путин настолько не бьется в истерике, что расставил ментомобили у Внуково за день до прилета Навального pic.twitter.com / sQtcXw91PS — Настя Кадетова (@ kadetovaa _) January 16, 2021 15 января пресс-служба "Внуково" запретила журналистам снимать в аэропорту, так как сочла встречу Навального массовым мероприятием, которое нельзя проводить из-за пандемии.
Дождь02:54