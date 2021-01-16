Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук спрогнозировал изменения стоимости рубля на ближайшие месяцы. Об этом сообщает "Российская газета". По его словам, начало вакцинации от коронавируса положительно влияет на нефтяные котировки.

С чего всё началось В беседе с « Российской газетой » он отметил, что начавшаяся в мире вакцинация против COVID-19 оказывает положительное стимулирующее воздействие на сохранение цен нефтяного рынка. RT на русском 15 января в 10:38