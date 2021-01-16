Эксперт спрогнозировал курс рубля на ближайшие месяцы
Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук спрогнозировал изменения стоимости рубля на ближайшие месяцы. Об этом сообщает "Российская газета". По его словам, начало вакцинации от коронавируса положительно влияет на нефтяные котировки.В источнике
С чего всё началось
В феврале рубль вернется к показателям июля 2020 года
Однако на одно из них - одобрение Палатой представителей импичмента президенту США Дональду Трампу, американский фондовый рынок практически никак на это не отреагировал.
Российская газетавчера в 22:00
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