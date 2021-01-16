Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук спрогнозировал изменения стоимости рубля на ближайшие месяцы. Об этом сообщает "Российская газета". По его словам, начало вакцинации от коронавируса положительно влияет на нефтяные котировки.

С чего всё началось В феврале рубль вернется к показателям июля 2020 года Однако на одно из них - одобрение Палатой представителей импичмента президенту США Дональду Трампу, американский фондовый рынок практически никак на это не отреагировал. Российская газета вчера в 22:00