Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт спрогнозировал курс рубля на ближайшие месяцы

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук спрогнозировал изменения стоимости рубля на ближайшие месяцы. Об этом сообщает "Российская газета". По его словам, начало вакцинации от коронавируса положительно влияет на нефтяные котировки.В источнике
RT на русском
Рамблер
ФАН
АБН
Экономика сегодня
Народные новости
ГТРК Мурман
Газета.Ru
С чего всё началось
Российская газета

В феврале рубль вернется к показателям июля 2020 года

Однако на одно из них - одобрение Палатой представителей импичмента президенту США Дональду Трампу, американский фондовый рынок практически никак на это не отреагировал.
Российская газетавчера в 22:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Эксперт спрогнозировал курс рубля на ближайшие месяцы

Газета.Ru08:58
Экономика сегодня

Рубль получит возможности для укрепления в феврале

Экономика сегодня07:39
ФАН

Аналитик спрогнозировал, что будет с курсом рубля в феврале

ФАН07:53
Народные новости

Экономист сообщил о скором укреплении курса рубля

Народные новости08:00
Рамблер

Эксперт спрогнозировал подорожание нефти до 60 долларов

Рамблер07:44
АБН

Рублю прогнозируют рост

АБН03:56
RT на русском

Эксперт дал прогноз курса рубля в ближайшие месяцы

RT на русскомвчера в 10:38

Армин Лашет избран новым лидером Христианско-демократического союза

Обновлено в 16:40 Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет избран новым лидером Христианско-демократического союза Германии — крупнейшей и самой влиятельной партии в стране.
Армин Лашет избран новым лидером Христианско-демократического союза
BFM.ru06:17