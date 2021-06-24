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Экономика

Эксперт спрогнозировала максимальное укрепление рубля к концу лета

Беленькая обращает внимание также и на сдерживающие укрепление рубля факторы. Это, по ее мнению, заметное изменение риторики ФРС на июньском заседании.В источнике

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Аналитик Беленькая назвала ключевой фактор в пользу укрепления рубля

Экономика сегодня20:21

Эксперт спрогнозировала максимальное укрепление рубля к концу лета

РИА Новости20:18

Аналитик назвала факторы, которые положительно влияют на динамику курса рубля

ФАН20:16

Аналитик спрогнозировал максимальное укрепление рубля

ПРАЙМ20:03
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На Улан-Удэнском авиазаводе назначили нового управляющего директора

Леонид Белых покинул пост управляющего директора Улан-Удэнского авиационного завода, новым директором назначен Алексей Козлов, сообщили в пресс-службе У-УАЗ со ссылкой на руководство холдинга «Вертолеты России».
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 06:24

Британские астрофизики назвали дату неизбежного конца жизни на Земле

Астрофизики из находящегося в Великобритании Манчестерского университета выяснили, что жизнь на Земле может прекратиться из-за эволюции Солнца, которая произойдет по естественным причинам.
Актуальные Новости21 июня в 11:06