РИА НовостиЭксперт спрогнозировала максимальное укрепление рубля к концу летаБеленькая обращает внимание также и на сдерживающие укрепление рубля факторы. Это, по ее мнению, заметное изменение риторики ФРС на июньском заседании.В источникеЭкономика сегодняЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииАналитик Беленькая назвала ключевой фактор в пользу укрепления рубляЭкономика сегодня20:21Эксперт спрогнозировала максимальное укрепление рубля к концу летаРИА Новости20:18Аналитик назвала факторы, которые положительно влияют на динамику курса рубляФАН20:16Аналитик спрогнозировал максимальное укрепление рубляПРАЙМ20:03Показать ещёОценить1Поделиться