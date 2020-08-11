Эксперт спрогнозировал отмену НДФЛ при продаже жилья эконом-класса
Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин сообщил, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья эконом-классa могут отменить в 2020 году при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру c использованием государственных льготных ипотечных программ.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, какой налог могут отменить следующим
В ближайшее время могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020 году при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру с использованием государственных льготных ипотечных программ, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
ПРАЙМ19:06
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