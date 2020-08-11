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Известия

Эксперт спрогнозировал отмену НДФЛ при продаже жилья эконом-класса

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин сообщил, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья эконом-классa могут отменить в 2020 году при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру c использованием государственных льготных ипотечных программ.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какой налог могут отменить следующим

В ближайшее время могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020 году при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру с использованием государственных льготных ипотечных программ, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
ПРАЙМ19:06
Подробнее о событии
Известия

Эксперт спрогнозировал отмену НДФЛ при продаже жилья эконом-класса

Известия22:05
РЕН ТВ

Эксперт рассказал, какой налог могут отменить в России следующим

РЕН ТВ21:06
Инвест-Форсайт

НДФЛ при продаже жилья могут отменить

Инвест-Форсайт7 августа в 20:24
Lenta.ru

В России предсказали отмену налога

Lenta.ru20:28
Приазовские степи

От какого налога могут освободить россиян?

Приазовские степи8 августа в 11:42
Evo-rus.com

При продаже жилья экономкласса россиян могут освободить от уплаты НДФЛ

Evo-rus.com8 августа в 03:44
News.ru

Налог при продаже жилья могут отменить в 2020 году

News.ru20:50

Писатель Крапивин повторно госпитализирован после лечения пневмонии

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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

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ТАССвчера в 06:19
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Власти Украины обсудили резкий рост смертности от коронавируса

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На Украине обсудили возможность атаки на Россию ядерным мусором

Как полагает Кухар, к тому времени контролировать вооружение будут не так сильно, как в настоящее время, и Украина сможет без особых затруднений ввести в боевой строй примерно 500 старых ракет советских времен, которые будут набиты ядерными отходами.
News-24.ruвчера в 08:26
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Уволен главный сторонник «Лиги справедливости Зака Снайдера»

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Шнуров посвятил Лукашенко отрезвляющее стихотворение

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Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
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