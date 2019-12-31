Наибольший рост цен в традиционные периоды приходится на новогодние праздники, сказал эксперт, в феврале-марте цены снижаются до уровня прошлого года. В мае снова отмечается рост, затем снижение, а в школьные каникулы цены на авиабилеты снова начинают расти, пока не достигнут пика в августе.

Эксперт спрогнозировал рост цен на авиабилеты в 2020 году

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