Экономика
ИзвестияЭксперт спрогнозировал рост цен на авиабилеты в 2020 году
Наибольший рост цен в традиционные периоды приходится на новогодние праздники, сказал эксперт, в феврале-марте цены снижаются до уровня прошлого года. В мае снова отмечается рост, затем снижение, а в школьные каникулы цены на авиабилеты снова начинают расти, пока не достигнут пика в августе.
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Футбол
«Ливерпуль» — «Шеффилд»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч английской Премьер-лиги
Известный телекомментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед».
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.
Политика
Россиянам разрешат охоту с луком и арбалетом с 30 января
Федеральный закон, который разрешит россиянам охотиться с луком и арбалетом, вступит в силу с 30 января 2020 года, соответствующий документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, был опубликован ранее на портале правовой информации.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Армия и оружие
В США пообещали при необходимости разгромить российский флот в Арктике
Происшествия
Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео
Здоровье
Депздрав посоветовал не доедать хранившиеся более суток салаты
Гаджеты
Озвучены основные характеристики Xbox Series X и PlayStation 5
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Происшествия
В Пензе работника центра занятости обвинили в убийстве коллеги
По версии следствия, вечером 27 декабря 2019 года в центре занятости населения Пензы между двумя работниками возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой 36-летний мужчина избил 56-летнего коллегу так, что тот захлебывался кровью.
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП автобуса и маршрутки в Красногорске
Автобус и маршрутка столкнулись, когда двигались навстречу друг другу. В результате происшествия травмированными оказались шесть человек.
Авто
Купеобразный кроссовер Nio EC6 получил увеличенную батарею
Новый купеобразный кроссовер модели Nio EC6 получил увеличенную батарею.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Гаджеты
Бюджетный смартфон от Nokia стал ещё доступнее
Смартфон Nokia 4.2 снова упал в цене.
Политика
Украинский политолог Карасев назвал 2020 год решающим для Киева
Украинский политолог Вадим Карасев назвал 2020-й для Украины годом протрезвления. Своими мыслями он поделился в эфире телеканала NewsOne.
Футбол
Хенрихс отказал «Баварии» и перейдёт в «РБ Лейпциг»
Как сообщает издание Bild, интерес к 22-летнему исполнителю проявляют мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг».
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала первый шпагат 2020 года
Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат — впервые после наступления 2020 года.
Политика
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
Политика
Мнучин возглавит делегацию США на форуме в Давосе
Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе.
Политика
Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса
Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Происшествия
Токийская прокуратура провела обыск в доме экс-главы Nissan Гона
Токийская прокуратура проводит в четверг обыск в доме экс-главы концерна Nissan Карлоса Гона в Токио, сообщает агентство Киодо.