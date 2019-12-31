Экономика

ИзвестияИзвестияЭксперт спрогнозировал рост цен на авиабилеты в 2020 году

По итогам года, отметил эксперт, рост цен составит около 5%. «Прогноз дело неблагодарное, но мы сейчас исходим из того, что в целом, если не будет сколь-либо серьезного изменения внешних факторов, то рост цен будет исчисляться единицами процентов», — цитирует его «РИА Новости».
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Эксперт спрогнозировал рост цен на авиабилеты в 2020 году

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Билеты на самолеты в России подорожают в 2020 году

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Эксперт: цены на авиабилеты могут вырасти на 5%

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Мнение эксперта: убытки авиакомпаний повлекут рост стоимости билетов на 5%

Красная весна08:40

Специалист предупредил о возможном росте цен на авиабилеты

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«Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед». Текстовая трансляция начнется в 23:00

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Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге

«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Российский боксер Лебедев подтвердил завершение карьеры

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Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

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Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

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Фигуристка Татьяна Навка почти 10 лет состоит в отношениях с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, за которого в 2015-м официально вышла замуж.
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Назначен новый главный тренер ивановского «Текстильщика»

Частник.Ru 31.12.19 в 07:50
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На месте пожара в Астрахани обнаружено тело мужчины

В Астрахани, на месте пожара в трёхэтажном жилом доме обнаружили тело одного погибшего. Это произошло при разборе завалов здания.
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Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин, пишет газета China Daily.
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Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
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Для The Elder Scrolls V: Skyrim вышел обновленный мод по мотивам «Хоббита»

Фанат The Elder Scrolls V: Skyrim выпустил новую версию масштабного мода Middle Earth Path of the Hobbit, который переносит пользователей в мир Средиземья.
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«Эвертон» намерен обойти «Арсенал» в борьбе за Рабьо из «Ювентуса»

В услугах 24-летнего хавбека заинтересованы лондонский "Арсенал" и ливерпульский "Эвертон".
Вести.Ru 11:00
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Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов

Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января.
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В Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода

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Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
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Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия вчера в 04:22
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Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
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Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Политическая Экспертиза вчера в 02:38
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Врачи ДРКБ в Казани спасают 11-летнего ребенка с сепсисом легких

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Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
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Двое россиян прыгнули с парашютами с 24 этажа и попали на видео

В Красноярске двое мужчин с парашютом спрыгнули с общего балкона на 24-м этаже жилого дома. Прыжок попал на видео, его опубликовал ТВК.
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Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
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В Пензе работника центра занятости обвинили в убийстве коллеги

По версии следствия, вечером 27 декабря 2019 года в центре занятости населения Пензы между двумя работниками возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой 36-летний мужчина избил 56-летнего коллегу так, что тот захлебывался кровью.
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Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
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Политика

Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, говорится в сообщении офиса украинского лидера в Facebook.
РБК 31.12.19 в 05:25
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Александр Петров признался в любви Стасе Милославской

Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
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