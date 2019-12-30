Экономика

ИзвестияИзвестияЭксперт спрогнозировал рост цен на авиабилеты в 2020 году

По итогам года, отметил эксперт, рост цен составит около 5%. «Прогноз дело неблагодарное, но мы сейчас исходим из того, что в целом, если не будет сколь-либо серьезного изменения внешних факторов, то рост цен будет исчисляться единицами процентов», — цитирует его «РИА Новости».
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Эксперт спрогнозировал рост цен на авиабилеты в 2020 году

Известия06:33

Билеты на самолеты в России подорожают в 2020 году

URA.Ru07:49

Эксперт: цены на авиабилеты могут вырасти на 5%

News.ru08:02

Эксперт предупредил о возможном росте цен на авиабилеты в 2020 году

ПРАЙМ05:44

Мнение эксперта: убытки авиакомпаний повлекут рост стоимости билетов на 5%

Красная весна08:40

Специалист предупредил о возможном росте цен на авиабилеты

Ореанда-Новости07:59

Эксперты рассказали о росте цен на авиабилеты

Gazeta.SPb09:13
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Происшествия

Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов

RT на русском вчера в 04:50
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Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Хоккей

Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Российская газета 09:00
Происшествия

Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети

В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
Газета.Ru 09:54
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«Газпром» в 2019 году снизил экспорт газа в дальнее зарубежье

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что по итогам 2019 года компания снизила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 199,2 млрд кубометров газа.
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Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона

Власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом, на арест бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил Reuters.
Коммерсантъ 09:23
Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский журналист Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Газета.Ru 03:44
Политика

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5

Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Lenta.ru 30.12.19 в 22:37
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
РБК 09:35
Политика

Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

Турецкие парламентарии одобрили законопроект, который предусматривает отправку военных в Ливию, сообщает телеканал NTV.
РБК 10:23
Общество

Палау стала первой в мире страной, где запретили солнцезащитные кремы

Республика Палау, расположенная на остовах в Тихом океане, стала первой в мире страной, где запретили солнцезащитные кремы.
Дождь вчера в 12:06
Армия и оружие

В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

Соединенные Штаты пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.
Известия 06:45
Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

Российская газета 10:24
Армия и оружие

Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре

Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Avia.pro 04:19
Спорт

Бегун из Уганды праздновал победу перед финишем и проиграл

Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо начал праздновать победу вблизи финиша во время забега в Бразилии и проиграл, передает NBC.
Известия вчера в 23:22
Спорт

Большунов удивлён выступлению Хальфварссона в гонке преследования

Sport.ru 04:00
Происшествия

В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами

Пожар вспыхнул в канун Нового года в зоопарке в немецком городе Крефельд, все обитавшие в вольере с обезьянами животные мертвы, сообщили в зоопарке.
РИА Новости вчера в 04:36
Политика

Два украинских канала показали речь Порошенко вместо Зеленского

Московский Комсомолец вчера в 07:38
Политика

Вице-премьер Украины предложил ввести мораторий на «тупняк»

Чиновник отметил, что некоторое время назад был введён мораторий на вывоз из страны древесины до выработки эффективно политики в данной отрасли, но его действие затянулось.
News.ru 10:45
Общество

Нидерланды официально отказались от использования названия «Голландия»

Нидерланды с 1 января 2020 года официально отказались называть себя Голландией Власти страны посчитали, что название «Голландия» ассоциируется у туристов с наркотиками и Кварталом красных фонарей, поэтому решили изменить имидж государства.
Юга.ру 05:52
Кино

Кинопоиск опубликовал десятку лучших фильмов десятилетия

NewInform вчера в 01:16
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК вчера в 03:21
Политика

Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине

В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.
Комсомольская правда 05:03
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru вчера в 16:14
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге

«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
RT на русском 08:43
Технологии

Синхротрон «СКИФ» начнут строить в 2020 году

REGNUM 08:02
Политика

В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией.
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Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
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Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
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