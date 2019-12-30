По итогам года, отметил эксперт, рост цен составит около 5%. «Прогноз дело неблагодарное, но мы сейчас исходим из того, что в целом, если не будет сколь-либо серьезного изменения внешних факторов, то рост цен будет исчисляться единицами процентов», — цитирует его «РИА Новости».

Эксперт спрогнозировал рост цен на авиабилеты в 2020 году

Происшествия Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.

Энергетика «Газпром» в 2019 году снизил экспорт газа в дальнее зарубежье Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что по итогам 2019 года компания снизила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 199,2 млрд кубометров газа.

Политика Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.

Гаджеты Раскрыты характеристики PlayStation 5 Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.

Армия и оружие Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.

Происшествия В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами Пожар вспыхнул в канун Нового года в зоопарке в немецком городе Крефельд, все обитавшие в вольере с обезьянами животные мертвы, сообщили в зоопарке.

Политика Вице-премьер Украины предложил ввести мораторий на «тупняк» Чиновник отметил, что некоторое время назад был введён мораторий на вывоз из страны древесины до выработки эффективно политики в данной отрасли, но его действие затянулось.

Общество Нидерланды официально отказались от использования названия «Голландия» Нидерланды с 1 января 2020 года официально отказались называть себя Голландией Власти страны посчитали, что название «Голландия» ассоциируется у туристов с наркотиками и Кварталом красных фонарей, поэтому решили изменить имидж государства.

Экономика Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Политика Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.

Общество Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге «В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.