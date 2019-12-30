Экономика
ИзвестияЭксперт спрогнозировал рост цен на авиабилеты в 2020 году
По итогам года, отметил эксперт, рост цен составит около 5%. «Прогноз дело неблагодарное, но мы сейчас исходим из того, что в целом, если не будет сколь-либо серьезного изменения внешних факторов, то рост цен будет исчисляться единицами процентов», — цитирует его «РИА Новости».
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Происшествия
Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Хоккей
Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Происшествия
Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети
В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
Энергетика
«Газпром» в 2019 году снизил экспорт газа в дальнее зарубежье
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что по итогам 2019 года компания снизила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 199,2 млрд кубометров газа.
Общество
Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона
Власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом, на арест бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил Reuters.
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский журналист Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Гаджеты
Раскрыты характеристики PlayStation 5
Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Политика
Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию
Турецкие парламентарии одобрили законопроект, который предусматривает отправку военных в Ливию, сообщает телеканал NTV.
Общество
Палау стала первой в мире страной, где запретили солнцезащитные кремы
Республика Палау, расположенная на остовах в Тихом океане, стала первой в мире страной, где запретили солнцезащитные кремы.
Армия и оружие
В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения
Соединенные Штаты пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Армия и оружие
Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре
Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Спорт
Бегун из Уганды праздновал победу перед финишем и проиграл
Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо начал праздновать победу вблизи финиша во время забега в Бразилии и проиграл, передает NBC.
Происшествия
В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами
Пожар вспыхнул в канун Нового года в зоопарке в немецком городе Крефельд, все обитавшие в вольере с обезьянами животные мертвы, сообщили в зоопарке.
Политика
Два украинских канала показали речь Порошенко вместо Зеленского
Политика
Вице-премьер Украины предложил ввести мораторий на «тупняк»
Чиновник отметил, что некоторое время назад был введён мораторий на вывоз из страны древесины до выработки эффективно политики в данной отрасли, но его действие затянулось.
Общество
Нидерланды официально отказались от использования названия «Голландия»
Нидерланды с 1 января 2020 года официально отказались называть себя Голландией Власти страны посчитали, что название «Голландия» ассоциируется у туристов с наркотиками и Кварталом красных фонарей, поэтому решили изменить имидж государства.
Кино
Кинопоиск опубликовал десятку лучших фильмов десятилетия
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика
Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине
В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге
«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
Политика
В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.