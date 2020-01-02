Экономика

ИзвестияИзвестияЭксперт спрогнозировал рост цен на авиабилеты в 2020 году

По итогам года, отметил эксперт, рост цен составит около 5%. «Прогноз дело неблагодарное, но мы сейчас исходим из того, что в целом, если не будет сколь-либо серьезного изменения внешних факторов, то рост цен будет исчисляться единицами процентов», — цитирует его «РИА Новости».
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Эксперт спрогнозировал рост цен на авиабилеты в 2020 году

Известия06:33

Билеты на самолеты в России подорожают в 2020 году

URA.Ru07:49

Эксперт: цены на авиабилеты могут вырасти на 5%

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Специалист предупредил о возможном росте цен на авиабилеты

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