Финансы

REGNUMREGNUMЭкономист объяснил свои слова о росте доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Ведев, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ, пояснил свои слова на Гайдаровском форуме о том, что курс доллара может подскочить до 200 рублей.
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Российские военные инженеры продемонстрировали уникальные кадры работы робототехнического комплекса «Сфера» - устройства, которое представляет из себя шар с четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации.
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Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
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Турнир по джиу-джитсу в Красногорске завершился массовой дракой

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В России заработали новые правила лечения по полису ОМС

В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
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Глава UFC назвал Нурмагомедова следующим соперником Макгрегора

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что чемпион организации в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов станет следующим соперником экс-чемпиона в двух дивизионах ирландца Конора Макгрегора.
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Умер основатель Lotte Group Син Гёк Хо

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Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети

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