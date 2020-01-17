Финансы
REGNUMЭкономист объяснил свои слова о росте доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Ведев, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ, пояснил свои слова на Гайдаровском форуме о том, что курс доллара может подскочить до 200 рублей.
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«Я возмущен, мои слова переврали»: Эксперт объяснил свой «прогноз» о долларе по 200 рублей
Царьград16 января в 20:53
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Армия и оружие
Израиль создаст инфраструктуру по поиску тоннелей на границе с Ливаном
Армия Израиля начала развертывание технологической инфраструктуры для обнаружения подземных строительных работ вдоль границы с Ливаном, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус в ходе телефонного брифинга.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
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Происшествия
В Петербурге арестовали впавшего в депрессию бездомного
В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.
Футбол
Янг прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»
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Политика
В Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев
В международном аэропорту Борисполь под Киевом приземлился Ил-76 ВВС Украины с телами 11 погибших в результате крушения в Тегеране украинского пассажирского самолёта Boeing 737 украинцев.
Происшествия
В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой
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Всевидящее око: военные инженеры показали работу метательной камеры «Сфера» в Сирии
Российские военные инженеры продемонстрировали уникальные кадры работы робототехнического комплекса «Сфера» - устройства, которое представляет из себя шар с четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Происшествия
Турнир по джиу-джитсу в Красногорске завершился массовой дракой
Здоровье
В России заработали новые правила лечения по полису ОМС
В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Общество
Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина
Компания Facebook выясняет, почему в соцсети оскорбительно переводилось с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина, в частности, некорректный перевод содержался в заявлении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и в бирманской газете, передает агентство Рейтер.
Политика
На саммите по Ливии стороны призовут не атаковать нефтяные объекты
Участники международной конференции по урегулированию в Ливии призовут все стороны конфликта воздержаться от враждебных действий против нефтяных объектов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на проект итогового коммюнике.
Единоборства
Глава UFC назвал Нурмагомедова следующим соперником Макгрегора
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что чемпион организации в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов станет следующим соперником экс-чемпиона в двух дивизионах ирландца Конора Макгрегора.
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Политика
Главный советник Трампа по России отстранен от работы
Старший директор Совета национальной безопасности США по европейским и российским делам Эндрю Пик отстранен от работы.
Технологии
ВВС США впервые показали полет беспилотника «Гремлина» X-61A
ВВС США впервые показали полет беспилотника X-61A, созданного компанией Dynetics в рамках программы «Гремлины».
Шоу-бизнес
44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами
Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Шоу-бизнес
Стало известно полное имя новорожденной дочери Кэмерон Диаз
Несколько часов назад издание The Blast опубликовало фото свидетельства о рождении девочки, из которого стало известно ее полное имя — Рэддикс Хлое Вайлдфлауэр Мэдден.
Хоккей
Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Общество
Умер основатель Lotte Group Син Гёк Хо
Основатель и почётный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гёк Хо скончался в возрасте 99 лет после продолжительной болезни, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на правление корпорации.
Футбол
Лопетеги: «„Севилья“ заслужила большего в матче с „Реалом“»
Хотел бы, чтобы арбитры объяснили свое решение. Конечно, лучше было закончить первый тайм, ведя со счетом 1:0.
Спорт
Англия больше не подчиняется ВАДА. Как вести себя России
Британское антидопинговое агентство UKAD твердо и категорично отказалось передавать ВАДА пробы знаменитого афро-британского бегуна Мо Фары для перепроверки.
Политика
Донбассу предрекли включение в Конституцию РФ
Депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что республики Донбасса, как ранее и Крым, воссоединятся с Россией и будут включены в текст Конституции РФ.
Технологии
СМИ узнали об отключении функции отслеживания местоположения в iPhone
В начале декабря исследователь в области кибербезопасности Брайан Кребс рассказал, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro, работающие на iOS 13.2.3, имеют GPS-модули, которые собирают информацию о местоположении пользователя даже тогда, когда функция отслеживания геолокации отключена.
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Православные христиане празднуют Крещение Господне
Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
Армия и оружие
Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.