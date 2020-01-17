Финансы
Газета.RuЭксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару
Курс доллара в обозримом будущем может вырасти до 200 рублей. Об этом сообщил глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Соответствующее заявление он сделал в ходе экспертной дискуссии "Горизонты экономической политики" на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
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«Я возмущен, мои слова переврали»: Эксперт объяснил свой «прогноз» о долларе по 200 рублей
Царьград16 января в 20:53
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