Финансы

Газета.RuГазета.RuЭксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару

Курс доллара в обозримом будущем может вырасти до 200 рублей. Об этом сообщил глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Соответствующее заявление он сделал в ходе экспертной дискуссии "Горизонты экономической политики" на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
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