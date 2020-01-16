Финансы

ИзвестияИзвестияЭксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар. Об этом заявил в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» на Гайдаровском форуме глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев в четверг, 16 января.
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России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Lenta.ru03:42

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На Гайдаровском форуме предсказали 200 рублей за доллар

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Эксперт заявил о технической возможности движения курса доллара к ₽200

РБК06:04

Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

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Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару

Газета.Ru06:51

Названы факторы, при которых доллар будет стоит 200 рублей

Национальная служба новостей08:25

Курс рубля может упасть до 200 рублей за доллар

URA.Ru05:36

России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

Lenta.ru03:42
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Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
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Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Lenta.ru 09:53
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Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 09:57
Политика

Путин назначил Медведева в Совет безопасности

Президент России Владимир Путин создал должность заместителя председателя Совета безопасности страны и назначил на нее Дмитрия Медведева, освободив его от исполнения обязанностей премьер-министра, сообщает пресс-служба Кремля.
Lenta.ru 08:17
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Salt Mag вчера в 10:20
Биатлон

Дмитрий Малышко заявил, что тренеры «сливают» его из сборной

Петербургского биатлониста Дмитрия Малышко шокировали слова тренера мужской сборной России Сергея Белозёрова о том, что он дважды «похоронил» эстафету.
78.ru 05:22
Общество

Экс-полковник СКР признался во вбросе компромата о взятках

Бывший начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета, разжалованный полковник Михаил Максименко 15 января дал показания на процессе по делу о взятке на $1 млн, которую высокопоставленные сотрудники СКР, по версии следствия, получили за освобождение подручных вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого).
РБК 08:30
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Мишустин отреагировал на идею налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.
Lenta.ru 05:20
Здоровье

В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка

В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Rostov gazeta вчера в 09:08
Экономика

Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками

Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
Ведомости 02:08
Политика

Место председателя правительства РФ займет глава ФНС Михаил Мишустин

В ходе брифинга Владимир Путин предложил Мишустину возглавить российское правительство По информации на сайте Кремля, кандидатура руководителя ФНС в данный момент рассматривается Государственной Думой.
U74.Ru 01:00
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Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ

Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», появится во второй половине 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее.
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Матвиенко назвала возможные сроки принятия поправок в Конституцию

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В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
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«Челси» и «Манчестер Юнайтед» поборются за хавбека «Лилля» Сумаре

Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Англии, сообщает Sky Sports.
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Политика

Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников

Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
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«Северный поток-2» выведут из-под действия Газовой директивы ЕС

Суть обращений - вывод трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
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В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
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Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу

Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
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Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
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Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
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Самолет SSJ100 экстренно сел на недостроенную полосу в «Домодедово»

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Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.
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Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
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Как уточняют врачи, употребление названных ими продуктов в пищу способствует сгущению крови, повышает давление и активирует развитие воспаления, касающегося сердечно-сосудистой системы организма.
Ugpressa.ru вчера в 23:45
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Мишустин представил Госдуме свою программу на посту премьера. Главное

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме представил депутатам свою программу.
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