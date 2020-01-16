Финансы

ИзвестияИзвестияЭксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар. Об этом заявил в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» на Гайдаровском форуме глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев в четверг, 16 января.
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с чего всё началось

России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Lenta.ru03:42

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Названы факторы, при которых доллар будет стоит 200 рублей

Национальная служба новостей08:25

России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

Lenta.ru03:42

Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

Известия05:57

Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару

Газета.Ru06:51

На Гайдаровском форуме предсказали 200 рублей за доллар

Московский Комсомолец05:38

Курс рубля может упасть до 200 рублей за доллар

URA.Ru05:36

Эксперт заявил о технической возможности движения курса доллара к ₽200

РБК06:04
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Происшествия

SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово

Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Коммерсантъ 08:19
Политика

Путин ввел в Совбезе новую должность и назначил на нее Медведева

Глава государства Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности.
Общественная служба новостей 08:16
Футбол

В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна

Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
РИА Новости 06:55
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
РИА Новости 03:26
Здоровье

Онищенко и Скворцова поспорили о потреблении алкоголя россиянами

Показатель потребления алкоголя в России превышает норму, установленную ВОЗ, и это является «угрозой генофонду нации», считает депутат.
Телеканал 360° 09:49
Политика

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за более тесное сотрудничество с Москвой и снятие антироссийских санкций.
ТАСС 09:06
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
РИА Новости 05:39
Футбол

Прядкин переизбран президентом РПЛ досрочно

Сергей Прядкин досрочно переизбран президентом российской Премьер-лиги на новый пятилетний срок.
Евро-футбол.ру 09:46
Общество

Мишустин пообещал поддержку «Яндексу»

Кандидат на должность премьера РФ Михаил Мишустин пообещал поддержать «Яндекс».
Известия 03:44
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию РФ

В России до 1 мая проведут голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.
Москва 24 06:03
Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.
REGNUM 09:10
Авто

Morgan показал юбилейную версию модели Plus 4

Специальное темно-серое ковровое покрытие и руль созданы вручную для юбилейной версии модели.
CarsWeek.ru 02:14
Общество

В Екатеринбурге человека похоронили в могиле посреди дороги

В Екатеринбурге возле Широкореченского кладбища появилась могила посреди дороги.
REGNUM вчера в 08:11
Политика

Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию

Ранее Эрдоган объявил, что турецкие военные начинают выдвигаться в Ливию для поддержки ПНС страны.
RT на русском 08:46
Технологии

АНБ обнаружило критическую уязвимость в Windows

Агентство национальной безопасности (АНБ) США обнаружило критическую уязвимость в Windows 10 и Windows Server 2016.
News.ru вчера в 06:48
Политика

Хафтар пообещал соблюдать мирное соглашение по Ливии

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар пообещал соблюдать перемирие в Ливии.
Lenta.ru 09:55
Происшествия

СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении «шамана» Габышева

Следователи отказались возбуждать уголовное дело в отношении так называемого якутского шамана Александра Габышева, сообщил ТАСС координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников в четверг.
ТАСС 08:30
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском вчера в 21:09
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа

ToDay News Ufa вчера в 22:05
Музыка

«Ведомости» назвали Мишустина автором музыки к песням Лепса

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин является автором музыки к нескольким песням российского певца Григория Лепса.
Известия 07:08
Происшествия

Бывший вице-премьер Дагестана осужден за растрату 80 млн рублей

REGNUM 09:55
Политика

Михаил Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни

Михаил Мишустин намерен в ближайшие время представить президенту Владимиру Путину кандидатов на министерские кресла в новом составе правительства.
Российская газета 08:10
Гаджеты

ФБР удалось взломать iPhone 11 Pro Max с помощью устройства GrayKey

В среду в Сети появились сообщения о том, что ФБР недавно взломало новейший смартфон iPhone 11 Pro Max, что вызывает вопрос, почему одновременно с этим американская спецслужба требует от Apple помощи в получении доступа к двум старым моделям iPhone в рамках расследования обстоятельств стрельбы на базе военно-морской авиации США в Пенсаколе (штат Флорида).
3DNews 01:01
Здоровье

В Москве поддерживаются все важнейшие тренды развития здравоохранения

В Москве поддерживаются все важнейшие тренды развития здравоохранения.
ТВ Центр 09:51
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Lenta.ru вчера в 11:32
Общество

Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства

РИА Новости 09:09
Технологии

Microsoft выпустила новый браузер

Корпорация Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium от Google.
Lenta.ru 05:27
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram

Вокруг ТВ 09:02
Происшествия

На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве

Юрист, которая убила клиентку, догадавшуюся о ее планах "вытянуть" деньги, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
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