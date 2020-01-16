Финансы

ИзвестияИзвестияЭксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар. Об этом заявил в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» на Гайдаровском форуме глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев в четверг, 16 января.
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с чего всё началось

России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Lenta.ru03:42

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Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару

Газета.Ru06:51

Эксперт заявил о технической возможности движения курса доллара к ₽200

РБК06:04

Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

Известия05:57

Названы факторы, при которых доллар будет стоит 200 рублей

Национальная служба новостей08:25

На Гайдаровском форуме предсказали 200 рублей за доллар

Московский Комсомолец05:38

Курс рубля может упасть до 200 рублей за доллар

URA.Ru05:36

России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

Lenta.ru03:42
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Политика

Медведев поблагодарил правительство за работу

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил за работу ушедшее в отставку правительство, отметив, что за прошедшие годы было проделано многое.
Известия 09:28
Общество

Путин предложил ввести выплаты для семей с детьми до 7 лет

По словам российского лидера, ежемесячные выплаты семьям заканчиваются, когда детям исполняется три года.
РИА Оренбуржье вчера в 05:00
Политика

Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства

Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
РБК 07:27
Политика

«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева

Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Взгляд.ру 07:22
Общество

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу

Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
ТАСС 06:06
Политика

Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
РИА Новости 06:46
Происшествия

SSJ-100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

Самолет SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
BFM.ru 08:04
Футбол

«Урал» подписал экс-защитника «Ростова» Вилюша

Защитник Мачей Вилюш подписал контракт с «Уралом». Действие нынешнего соглашения не разглашается.
Sports.ru 04:21
Общество

Документы живущей в медцентре девочки уже передавали родителям

Медицинские документы за все время лечения девочки, живущей с рождения в перинатальном центре "Мать и дитя" (ПМЦ) в Москве, передавали родителям через представителей в феврале 2019 года, в марте ребенок был официально выписан, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости 08:38
Политика

Путин обсудил с главой Евросовета подготовку к конференции по Ливии

«Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 декабря в Берлине», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:20
Происшествия

Подозреваемый по делу о пропаже подростков покончил с собой на Алтае

Мужчина, подозреваемый в пропаже девушки и подростка на Алтае, свел счеты с жизнью в отделе полиции.
РЕН ТВ 03:57
Финансы

Экономисты оценили прогнозы о курсе 200 рублей за доллар

Ранее, выступая на Гайдаровском форуме, глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что "движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно, а в сторону 40 рублей — невозможно".
РИА Новости 08:12
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

Газета.Ru 06:14
Политика

Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию

Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
РБК 07:33
Общество

Греф рассказал о страхе россиян перед реформами

Россияне привыкли испытывать страх перед реформами, которые могут быть проведены в любое время, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе панельной дискуссии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития» в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 07:56
Политика

«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США

Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 21:01
Футбол

Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева

Вести.Ru вчера в 07:36
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Армия и оружие

Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) опроверг информацию, что вооруженные силы США препятствовали российскому патрулированию в провинции Хасеке.
Известия вчера в 17:27
Футбол

Общее собрание клубов РПЛ выступило за реформу Кубка России

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступило за изменение структуры проведения Кубка России, сообщил генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев.
РИА Новости 09:23
Происшествия

Бывший вице-премьер Дагестана приговорен к 4,5 годам колонии

Махачкалинские известия 08:35
Общество

Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства

Активисты православного общественного движения "Сорок сороков" раскритиковали актера театра и кино, телеведущего Ивана Урганта из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости 09:09
Общество

Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

Lenta.ru 03:01
Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «ПСЖ»

Сенсации не случилось: в перенесённом матче 15-го тура чемпионата Франции ведомые Головиным «Монако» были разбиты действующими чемпионами страны со счетом: 1:4. Встреча прошла в небольшом княжестве, единственный гол в составе хозяев забил Тьемуэ Бакайоко, он лишь «размочил» счет за 3 минуты до финального свистка.
ГЛАС.RU вчера в 19:52
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру 08:15
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Ведомости 06:15
Происшествия

Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки

Следователи задержали главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова по подозрению в получении взятки.
ТАСС 07:24
Кино

Мединский назвал успехи российского кино фантастическими

О фантастических успехах российского кино рассказал и. о. министра культуры Владимир Мединский 16 января у себя в Instagram.
Красная весна 06:52
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
РИА Новости 05:39
Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.
REGNUM 09:10
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