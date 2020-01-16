Финансы

ИзвестияИзвестияЭксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар. Об этом заявил в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» на Гайдаровском форуме глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев в четверг, 16 января.
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России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Lenta.ru03:42

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Экономисты усомнились в долларе по 200 рублей

Известия07:37

Названы факторы, при которых доллар будет стоит 200 рублей

Национальная служба новостей08:25

России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

Lenta.ru03:42

Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару

Газета.Ru06:51

На Гайдаровском форуме предсказали 200 рублей за доллар

Московский Комсомолец05:38

Курс рубля может упасть до 200 рублей за доллар

URA.Ru05:36

Эксперт заявил о технической возможности движения курса доллара к ₽200

РБК06:04
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Происшествия

SSJ-100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
BFM.ru 08:04
Политика

Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства

Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
РБК 07:27
Политика

«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева

Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Взгляд.ру 07:22
Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru вчера в 10:43
Политика

США и Китай заключили торговую сделку

Lenta.ru вчера в 13:10
Политика

Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза

Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности российского премьер-министра Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности.
RT на русском 08:28
Общество

«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
ЗакC.Ру 04:11
Происшествия

В Коми за взятку задержали министра МВД

В Республике Коми задержали министра внутренних дел региона, которого подозревают в получении взятки.
Российская газета 08:00
Армия и оружие

Фрегат ВМС РФ испытал артиллерийскую установку в Баренцевом море

SM News 14 января в 10:07
Происшествия

Опубликовано новое видео избиения заключенных в ярославской колонии

Коммерсантъ 07:58
Финансы

Экономист прокомментировал прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с RT оценил предположение о том, что курс рубля в будущем может опуститься до 200 рублей за доллар.
RT на русском 06:16
Космос

РКЦ «Прогресс» в 2020 году сократит еще несколько сот сотрудников

Сокращения сотрудников на самарском Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс" продолжатся, но будут не такими масштабными, как в 2018 году, когда были уволены около 2 тыс. человек, сообщил в четверг журналистам на пресс-конференции гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.
ТАСС 08:06
Общество

В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
РИА Новости 04:43
Кино

Вышел трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом

Piter.tv 06:21
Футбол

В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна

Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
РИА Новости 06:55
Футбол

Общая выручка клубов РПЛ в 2018 году составила 752 миллиона евро

Стала известна общая выручка клубов РПЛ в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на экономической отчет УЕФА.
Спорт-Экспресс 04:17
Игры

BioWare опубликовала загадочный тизер, связанный с Mass Effect

На официальном аккаунте студии BioWare в Twitter появился загадочный тизер, посвящённый серии Mass Effect.
3DNews вчера в 12:07
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Авто

Bentley прощается с седаном Mulsanne и мотором V8 6.75

Британская компания Bentley представила спецверсию роскошного седана Bentley 6.75 Edition by Mulliner.
Rusargument вчера в 03:32
Политика

На Украине открыли дело о хакерских атаках на компанию Burisma

Национальная полиция Украины возбудила дело о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний, в том числе Burisma и студии "Квартал 95" после того, как стало известно об изучении этих данных американской разведкой.
ТАСС 08:24
Музыка

Автор песни Лепса подтвердил сотрудничество с Мишустиным

Поэт Александр Вулых, написавший текст песни «Зола» для Григория Лепса, подтвердил, что автором музыки к композиции выступил кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин.
Lenta.ru 07:40
Общество

В России введут материнский капитал на первого ребенка

Союзное Вече вчера в 06:24
Биатлон

Тихонов похвалил Губерниева за репортаж о женском спринте

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отметил работу Дмитрия Губерниева, комментировавшего женскую спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
Чемпионат 07:13
Политика

Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Rambler News Service вчера в 09:43
Экономика

Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками

Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
Ведомости 02:08
Происшествия

В Новосибирской области завели дело после пропажи 10-летней девочки

РИА Новости 04:03
Общество

В Сбербанке объяснили комиссию за прием доллара со «следами кокаина»

Комиссию за прием валюты у посетителя Сбербанка взяли только из-за наличия загрязнений, а не их характера.
РИА Новости 06:30
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Политика

Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
News.ru вчера в 06:25
Политика

Макрон и Путин решили сохранить ядерную сделку с Ираном

СПВД по Ирану был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками, в числе которых Россия, Великобритания, США, Франция, Германия и Китай.
Lenta.ru 13 января в 03:47
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