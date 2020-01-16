В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.

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В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар. Об этом заявил в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» на Гайдаровском форуме глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев в четверг, 16 января.

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