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Эксперт спрогнозировала будущие ставки по банковским вкладам в России

Вице-президент, старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова рассказала о будущем ставок по банковским вкладам в России.В источнике
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С чего всё началось

Что будет со ставками по банковским вкладам

Уже начиная с осени прошлого года максимальная процентная ставка по вкладам, предлагаемая 10-ю крупнейшими по объемам депозитов банками, начала ползти вверх, и поднялась с 4,3% в первой декаде октября 2020 года до 4,7% во второй декаде апреля сего года.
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