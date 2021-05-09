Эксперт спрогнозировала будущие ставки по банковским вкладам в России
Вице-президент, старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова рассказала о будущем ставок по банковским вкладам в России.В источнике
С чего всё началось
Что будет со ставками по банковским вкладам
Уже начиная с осени прошлого года максимальная процентная ставка по вкладам, предлагаемая 10-ю крупнейшими по объемам депозитов банками, начала ползти вверх, и поднялась с 4,3% в первой декаде октября 2020 года до 4,7% во второй декаде апреля сего года.
Российская газета22:00