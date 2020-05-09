Коронавирус
Российская газетаЭксперт спрогнозировала рост зарплат медикам и IT-специалистам
Рост может ожидать IT-сферу, поскольку многие компании в условиях пандемии, переведя штат на онлайн режимы, сделают выводы о целесообразности удаленной работы для многих сотрудников.
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с чего всё началось
Ситуация с коронавирусом приведет к реальным изменениям на рынке труда – уже сейчас можно предположить, чей труд будет востребован и после пандемии, а на какие услуги спрос сойдет на нет, а также кому стоит надеяться на рост зарплат в будущем, рассказала доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В.Плеханова Людмила Иванова-Швец.ПРАЙМвчера в 20:05
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Эксперт рассказала об изменениях на рынке труда после пандемии коронавируса
Московский Комсомолец01:38
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Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
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Путин поздравил с годовщиной Победы народы Украины и Грузии
Президент России Владимир Путин поздравил с годовщиной 75-летия Победы народы Грузии и Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
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Москвичей предупредили об аномальном похолодании
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Общество
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По меньшей мере 179 человек умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил в субботу Минздрав королевства.
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В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии
Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU 07 мая в 04:45
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Станислав Черчесов поздравил ветеранов с Днем Победы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил ветеранов с Днем Победы.
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Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне объявил о планах установить в стране четыре колокола Победы.
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Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
Известия Мордовии 04:37
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
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Общество
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы
МИР 24 вчера в 23:42
Общество
В России снизился коэффициент распространения коронавируса
Москва, 9 мая 2020, 11:13 — REGNUM Коэффициент распространения коронавируса в России за прошедшие сутки составил 1,06, что является минимальным значением с начала распространения инфекции.
REGNUM 04:13
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В Москве вылечились от коронавируса ещё 2520 пациентов
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RT на русском 03:33
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REGNUM 06:47
Игры
В Steam можно приобрести набор из 54-х игр от Square Enix со скидкой в 95%
Square Enix подготовила скидку в 95% на огромный сборник игр в Steam в рамках акции «Оставайтесь дома и играйте».
Cyber.sports.ru 03:23
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей Lada
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
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Lenta.ru 07 мая в 04:35
Общество
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Интерфакс вчера в 17:40
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Московский Комсомолец вчера в 09:27
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Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости 07 мая в 10:22
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В Китае призывают к наращиванию ядерного потенциала
КНР взяла на себя обязательство никогда не применять ядерное оружие первыми, но требуется более широкий ядерный арсенал, чтобы обуздать стратегические амбиции США.
Российская газета 05:14
Общество
В Тульской области еще 86 жителей заразились коронавирусом
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Назван самый обедневший человек мира
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07 мая в 09:49
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали отличие коронавируса от гриппа
Коронавирус нового типа и грипп относятся к респираторным инфекциям, однако грипп в большей степени поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус — легкие.
Известия 06:29