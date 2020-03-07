Экономика

Lenta.ruLenta.ruЭксперт сравнил политику Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ с шантажом

По мнению эксперта, цена нефти зависит сейчас не от баланса спроса и предложения, а в основном от финансовой политики США. И поэтому для России участие в сделке ОПЕК+ было просто потерей рынков.
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«Для американского сланца серьезные потери»: эксперт о выходе России из сделки ОПЕК+

Газета.Ru07 марта в 12:53

Эксперт заявил о потерях для сланца США после выхода России из ОПЕК+

Известия07 марта в 14:23

Эксперты прокомментировали выход России из сделки ОПЕК +

Аргументы и Факты07 марта в 15:05

Эксперт сравнил политику Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ с шантажом

Lenta.ruвчера в 11:57
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Общество

В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс 07:59
Армия и оружие

На Камчатке сформировали две противолодочные ударные группы ВМФ

«В соединении кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России после успешной отработки боевыми кораблями задач в море с выполнением практических стрельб из всех видов корабельного оружия сформированы две корабельные противолодочные ударные группы», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:59
Экономика

В Минфине России сделали заявление о падении цен на нефть

В Министерстве финансов России отмечают, что накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит, чтобы покрыть дефицит бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель.
Московский Комсомолец 04:21
Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
РИА Новости 02:57
Происшествия

В Сочи проводят проверку после драки мужчин в женских платьях в ТЦ

РИА Новости 06:30
Происшествия

Под Воронежем пьяный водитель сбил семью из пяти человек

ТАСС 04:03
Общество

Сотрудник штаб-квартиры НАТО заразился коронавирусом

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом после проведенного отпуска на севере Италии.
Lenta.ru 07:20
Общество

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Газета.Ru 01:28
Экономика

Бумаги российских компаний обвалились на открытии торгов в Лондоне

Обвал был и у ретейлеров: бумаги X5 Retail Group показали падение в 22,5%, а бумаги «Магнита» дешевели на 19,9%. Аналитик Fitch заявил об угрозе девальвации рубля из-за обвала цен на нефть К падению европейских и азиатских индексов привел обвал цен на нефть на 30%.
Forbes 06:01
Экономика

Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Газета.Ru 07 марта в 06:32
Энергетика

СМИ узнали о позиции Саудовской Аравии после распада сделки ОПЕК+

Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией, Эр-Рияд по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти, несмотря на распад сделки ОПЕК.
Известия 08:16
Единоборства

Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях

Lenta.ru вчера в 15:47
Армия и оружие

Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Lenta.ru 07 марта в 19:15
Общество

В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
RT на русском 07:30
Технологии

Приставка Xbox Series X получит специальный аудиопроцессор

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале эксперты Jefferies Group заявили, что выпуск консоли Xbox Series X может быть отложен на месяц из-за вспышки коронавируса.
REGNUM 06:25
Энергетика

В МЭА назвали условия для падения добычи сланцевой нефти в США

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предрек падение добычи сланцевой нефти в США в случае, если цена на нефть упадет ниже $25 за баррель.
Известия 06:32
Происшествия

Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве

RT на русском 05:39
Футбол

«Ростов» — ЦСКА: Ерёменко забил своей бывшей команде и сравнял счёт

В Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — ЦСКА.
Чемпионат 07:39
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Инфорос 08:03
Финансы

Цены на нефть обрушили курс рубля

1. Центробанк начал бороться с падением курса рубля Регулятор утром в понедельник, 9 марта, объявил о прекращении на 30 дней закупки валюты на внутреннем рынке, которая происходила в рамках исполнения бюджетного правила.
Lenta.ru 04:09
Спорт

Церемония зажжения олимпийского огня в Греции состоится без зрителей

Церемония зажжения олимпийского огня в Греции состоится без зрителей из-за вспышки коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:27
Происшествия

Дочь экс-вратаря «Зенита» Малафеева заподозрили в наркоторговле

Ксения Малафеева, 16-летняя дочь бывшего вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева, подозревается в незаконном обороте наркотиков.
Ридус 07 марта в 15:40
Общество

Альфа-банк подтвердил массовую блокировку карт клиентов

Альфа-банк подтвердил массовую блокировку карт, на которую с утра начали жаловаться клиенты кредитной организации в соцсетях.
Znak.com 07 марта в 07:06
Шоу-бизнес

Саша Зверева подтвердила четвертую беременность

Поклонники Саши Зверевой еще несколько месяцев назад заподозрили артистку в беременности.
StarHit.ru 04:30
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия вчера в 16:11
Экономика

Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса

По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.
РБК 03:01
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
BFM.ru 05:19
Хоккей

Пашков – о сериях 4-0 в КХЛ: это говорит о том, что конкуренции длительное время нет

Эксперт отметил низкий уровень конкуренции и выразил мнение, что команды разделились на чёткие группы лидеров и аутсайдеров.
Чемпионат 06:00
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери

Rusvesna.su вчера в 15:26
Энергетика

В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Компания вчера в 10:59
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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