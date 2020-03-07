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Lenta.ruЭксперт сравнил политику Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ с шантажом
По мнению эксперта, цена нефти зависит сейчас не от баланса спроса и предложения, а в основном от финансовой политики США. И поэтому для России участие в сделке ОПЕК+ было просто потерей рынков.
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«Для американского сланца серьезные потери»: эксперт о выходе России из сделки ОПЕК+
Газета.Ru07 марта в 12:53
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