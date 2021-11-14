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Эксперт: стоимость частных домов в Сочи за последние годы выросла в 2-2,5 раза

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Стоимость строительства частных домов в Сочи выросла на 100-150% за последние несколько лет.
ТАСС
В период ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса зафиксировали максимальный поток людей в Сочи, которые решили уйти на самоизоляцию на курорте.
ТАСС
Из-за массовой застройки летом 2021 года власти приняли решение ограничить выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов.
ТАСС
Еще одной причиной роста цен стал высокий спрос на жилье в Сочи.
Московский Комсомолец

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Стоимость строительства частных домов в Сочи выросла в 2,5 раза
Коммерсантъ Краснодар02:30
Цены на частную недвижимость в Сочи подскочили в 2,5 раза
Московский Комсомолец00:08
Стоимость строительства частных домов в Сочи выросла на 100-150%
Вести Сочи01:07
В Сочи стоимость частных домов выросла в два раза
Краснодарские известия02:00
Эксперт: стоимость частных домов в Сочи за последние годы выросла в 2-2,5 раза
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