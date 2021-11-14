ТАССЭксперт: стоимость частных домов в Сочи за последние годы выросла в 2-2,5 разаХорошо ли подобран заголовок?ДаНетСтоимость строительства частных домов в Сочи выросла на 100-150% за последние несколько лет.ТАССВ период ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса зафиксировали максимальный поток людей в Сочи, которые решили уйти на самоизоляцию на курорте.ТАССИз-за массовой застройки летом 2021 года власти приняли решение ограничить выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов.ТАССЕще одной причиной роста цен стал высокий спрос на жилье в Сочи.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьПодробнее о событииСтоимость строительства частных домов в Сочи выросла в 2,5 разаКоммерсантъ Краснодар02:30Цены на частную недвижимость в Сочи подскочили в 2,5 разаМосковский Комсомолец00:08Стоимость строительства частных домов в Сочи выросла на 100-150%Вести Сочи01:07В Сочи стоимость частных домов выросла в два разаКраснодарские известия02:00Эксперт: стоимость частных домов в Сочи за последние годы выросла в 2-2,5 разаТАСС23:50Показать ещёОценить30Поделиться