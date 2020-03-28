Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт: температура выше 37 градусов не означает наличие коронавируса

Температура выше 37 градусов не означает, что у человека коронавирусная инфекция, но это повод обратиться к врачу, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы № 2, академик Виктор Малеев.
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Эксперт: температура выше 37 градусов не означает наличие коронавируса

РИА Новостивчера в 23:33

Сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора назвал спорный симптом коронавируса

URA.Ru00:08

Эксперт заявил, что температура не означает заражение коронавирусом

Московский Комсомолец00:25

Врач рассказал, о чем говорит температура выше 37 градусов

РЕН ТВ00:14

Эксперт: температура выше 37 градусов не означает наличие коронавируса

Говорит Москва00:52

Эпидемиолог назвал спорный симптом коронавируса

Профиль01:08

Россиянам объяснили, что температура выше 37 градусов не означает наличие коронавируса

Online47.ru00:54
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Общество

ФМБА разработало семь прототипов вакцины против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины против коронавируса COVID-19, сообщила глава агентства Вероника Скворцова.
Коммерсантъ вчера в 19:35
Происшествия

Четвёртый пациент с коронавирусом скончался в Москве

Эхо Москвы вчера в 13:16
Общество

Главный фтизиатр Кубани уволена за сокрытие поездки за границу

Главный фтизиатр Краснодарского края Наталья Шевченко была уволена за сокрытие факта поездки за границу во время пандемии коронавируса.
Деловая газета. Юг 01:26
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Происшествия

В Волгоградской области выявили ещё 3 случая коронавируса

Сегодня оперативный штаб Волгоградской области сообщил о трёх новых случаях заражения коронавирусом.
Volgogradru вчера в 07:00
Общество

Москву обработают дезинфицирующими растворами

Если в подъезде есть случаи заражения или карантина — протирают поручни, перила, ручки, кнопки, выключатели дезинфицирующими растворами, передает ТАСС.
Вести.Ru 03:45
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России, а также остановки пассажирских авиационных и железнодорожных перевозок, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
РБК 03:43
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Lenta.ru вчера в 12:48
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Происшествия

В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка

По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Российская газета 03:56
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач-инфекционист ФГБУ "Поликлиника №4" Управления делами Президента Российской Федерации Ольга Ермакова в видео на странице в "Вконтакте" напомнила, что коронавирус передается воздушно-капельным, либо контактно-бытовым путем.
РИА Новости 02:12
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру вчера в 06:37
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Общество

Правительство расширило список закупаемых государством лекарств

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление расширяющее список заболеваний, лекарства от которых приобретаются за счет средств федерального бюджета.
Российская газета 03:22
Транспорт

Из-за коронавируса сотрудники ГИБДД минимизируют общение с водителями

В настоящий момент водителям не разрешается находиться в служебных машинах инспекторов, в помещениях стационарных постов дорожно-патрульной службы, а также в подразделениях Госавтоинспекции.
Казанские ведомости 26 марта в 12:28
Армия и оружие

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
RT на русском 03:26
Общество

Собянин: В Москве продолжат работать салоны связи и зоомагазины

В Москве рассказали: салоны мобильной связи, зоомагазины и магазины, продающие природный сжиженный газ продолжат свою работу на следующей неделе, объявленной президентом нерабочей.
Москва. Северо-Запад вчера в 10:32
Армия и оружие

Эксперты Sina впечатлены машинами для дезинфекции, которые Россия направила в Италию

ПолитРоссия 25 марта в 08:38
Общество

ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств

Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств.
Известия 00:39
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Общество

Число погибших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури заявил, что за последние стуки в Италии в результате заражения новой коронавирусной инфекцией умерли 969 человек.
Журналистская правда вчера в 13:15
Общество

Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву

В пятницу, 27 марта, с киевского железнодорожного вокзала "Центральный" отправился поезд до Москвы с россиянами, которые захотели покинуть территорию Украины.
Российская газета 01:37
Политика

Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

РИА Новости вчера в 20:59
Общество

Число больных коронавирусом в России превысило тысячу

Роспотребнадзор на своём сайте опубликовал официальную статистику по числу выявленных случаев коронавируса COVID-19 в России по состоянию на утро 27 марта.
Свободная Пресса вчера в 04:39
Экономика

Деньги с банковских вкладов начали изымать россияне

Ассоциация банков России направила письмо председателю Центробанка Эльвире Нибуллиной о том, что жители страны начали массово закрывать вклады и счета в банках РФ.
Live24 вчера в 03:26
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
РИА Новости 02:31
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Шоу-бизнес

Газманов заявил об ужасе после вечеринки с Лещенко и Николаевым

РИА Новости вчера в 18:31
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
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Малеев Виктор Васильевич
Российский учёный
Учёный-микробиолог, доктор медицинских наук, академик РАМН. Создатель полиэлектролитных растворов, применяемых при обезвоживании. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.
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