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"Температура больше 37 градусов — это повод обратиться к врачу. Но это совершенно не означает, что у человека коронавирусная инфекция", — сказал Малеев в интервью РИА Новости.
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Эксперт: температура выше 37 градусов не означает наличие коронавируса

Температура выше 37 градусов не означает, что у человека коронавирусная инфекция, но это повод обратиться к врачу, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы № 2, академик Виктор Малеев.
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Малеев Виктор Васильевич
Российский учёный
Учёный-микробиолог, доктор медицинских наук, академик РАМН. Создатель полиэлектролитных растворов, применяемых при обезвоживании. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.
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