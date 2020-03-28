Коронавирус
РИА НовостиЭксперт: температура выше 37 градусов не означает наличие коронавируса
"Температура больше 37 градусов — это повод обратиться к врачу. Но это совершенно не означает, что у человека коронавирусная инфекция", — сказал Малеев в интервью РИА Новости.
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с чего всё началось
Температура выше 37 градусов не означает, что у человека коронавирусная инфекция, но это повод обратиться к врачу, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы № 2, академик Виктор Малеев.РИА Новостивчера в 23:33
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