Температура выше 37 градусов не означает, что у человека коронавирусная инфекция, но это повод обратиться к врачу, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы № 2, академик Виктор Малеев.

с чего всё началось

"Температура больше 37 градусов — это повод обратиться к врачу. Но это совершенно не означает, что у человека коронавирусная инфекция", — сказал Малеев в интервью РИА Новости.

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