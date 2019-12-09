Путешествия

ФАНФАНЭксперт туриндустрии назвал альтернативы дорожающему отдыху в Турции

Барзыкин подчеркнул, что если появятся предложения, которые смогут повлиять на спрос, цена на отдых в Турции начнет снижаться, передает Ura.ru. С 1 апреля 2020 года в Турции вступает в силу новый закон, обязывающий туристов платить налог на проживание, напоминает «МИР 24».
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с чего всё началось

Россиянам назвали альтернативы отдыху в Турции, где ввели налог для туристов

После введения налога на проживание в турецких отелях, часть туристов выберут другие направления.
URA.Ruвчера в 10:23

Подробнее о событии

В России увидели плюсы от подорожания отелей в Турции

Lenta.ru05:09

Налог на гостиницы может привести к падению популярности Турции у туристов - СМИ

Царьградвчера в 11:38

В РСТ оценили последствия закона о налоге на проживание в отелях Турции

RT на русскомвчера в 14:42

Эксперт перечислил альтернативы дорожающему отдыху в Турции

РИА Новостивчера в 19:07

Россиянам назвали альтернативы отдыху в Турции, где ввели налог для туристов

URA.Ruвчера в 10:23

Эксперт оценил эффект на турпоток в Турцию от нового налога

Rambler News Serviceвчера в 09:33

В РСТ предсказали снижение темпов роста турпотока россиян в Турцию из-за налога на туристов

Газета.Ruвчера в 08:49
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Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита из России якобы "сдали нервы".
РИА Новости 11:28
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В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре

В одной из частных клиник Москвы уже пятый год живет здоровая девочка. Родители не отказываются от нее, но и не забирают домой.
Российская газета 03:15
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Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
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Политика

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем

Президент России Владимир Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем, но признал, что для принятия решения времени мало.
РИА Новости 11:03
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Вынесен приговор по делу о теракте в метро в Петербурге

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга весной 2017 год, унесшем жизни 15 человек.
Газета.Ru 06:37
Происшествия

Напавшего на сотрудника СК направят на принудительное лечение

Жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, который смертельно ранил ножом полковника Владислава Капустина около проходной здания Следственного комитета в Москве, направят на принудительное лечение, так как он страдает психическим расстройством, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:10
Политика

Путин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик

27 июля участник несогласованной акции Сергей Абаничев бросил в сторону силовиков пластиковый стаканчик.
Ведомости 11:57
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Смартфон Sony Xperia 1 с 4К-экраном упал в цене

Флагманский смартфон Sony Xperia 1 с 4К-экраном существенно снизился в цене. Стоимость девайса упала более чем на 200 долларов.
Актуальные Новости 04:44
Политика

Демократы выдвинули обвинения Трампу по делу об импичменте

Демократы в палате представителей конгресса США выдвинули во вторник официальные обвинения против президента Дональда Трампа по делу об импичменте.
РБК 11:35
Политика

Путин рассказал о тайной связи правозащитника Пономарева с японцами

О тайной связи правозащитника с японцами заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека во вторник, 10 декабря, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 12:57
Политика

Силуанов прокомментировал суд по делу о долге Украины перед Россией

Решение британского Верховного суда о суверенном долге Украины перед Россией может быть вынесено к середине 2020 года, рассказал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
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Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018

В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Pravda.Ru 09:56
Политика

Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе

Президент России Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу, если украинский лидер Владимир Зеленский закроет границу войсками.
РИА Новости 09:49
Политика

Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата

Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.
Lenta.ru 10:16
Космос

Как белый карлик пожирает газового гиганта: удивительное открытие

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Стало известно о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова

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Австралийцы изобрели устройство для общения людей с жабами

Австралийским исследователям удалось изобрести устройство для коммуникации людей с жабами. Инновация имеет много чего общего с телефоном.
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Политика

Путин: Ленин заложил мину под государственность России

Российский лидер считает, что он заложил мину под тысячелетнюю государственность России.
News.ru 11:14
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Зеленский назвал переговоры с Путиным «ничьей»

РИА Новости вчера в 20:00
Общество

В ПФР рассказали, на каких условиях могут приостановить выплату пенсии

Специалисты Пенсионного фонда РФ объяснили, что выплата пенсии может быть приостановлена в том случае, если гражданин РФ не смог подтвердить свою регистрацию по месту получения денег, пишет РИА Новости.
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Спорт

Сергей Шнуров высмеял решение WADA отстранить Россию от соревнований

Сергей Шнуров в стихотворной форме высмеял вердикт WADA об отстранении РФ от состязаний международного масштаба на четыре года.
Актуальные Новости 03:26
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия вчера в 07:05
Шоу-бизнес

Актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Вечерняя Москва 09:02
Политика

В Вашингтоне началась встреча Лаврова и Помпео

В Вашингтоне встречаются министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео.
RT на русском 11:02
Футбол

Наполи — Генк 2:0 (1-й тайм)

На поле футболист вышел в возрасте 17 лет и 287 дней. Таким образом, бельгиец стал самым молодым голкипером в истории турнира.
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Официально представлен смартфон Xiaomi Redmi K30

Китайская компания Xiaomi официально представила смартфон модели Redmi K30.
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Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
CarsWeek.ru 04:12
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Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
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«Нафтогаз» заявил о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о сохранении у российской стороны ещё нескольких «нестандартных козырей» на газовых переговорах.
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Алена Шишкова сделала всё, чтобы стать копией Анастасии Решетовой

Недавно Шишкова снялась вместе с Решетовой в рекламной компании косметического бренда, доказав, что между ними больше нет разногласий.
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