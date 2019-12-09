После введения налога на проживание в турецких отелях, часть туристов выберут другие направления.

с чего всё началось

Барзыкин подчеркнул, что если появятся предложения, которые смогут повлиять на спрос, цена на отдых в Турции начнет снижаться, передает Ura.ru. С 1 апреля 2020 года в Турции вступает в силу новый закон, обязывающий туристов платить налог на проживание, напоминает «МИР 24».

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